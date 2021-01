Hisenda apujarà l'impost al tabac i revisarà els mòduls d'autònoms

Aquest 2021 el Ministeri d'Hisenda pretén iniciar la seva anunciada reforma fiscal en què plantejarà, entre altres mesures, un augment dels impostos especials, concretament el que grava el consum de tabac, així com una revisió del sistema de mòduls pel qual tributen molts autònoms i un replantejament de les deduccions que hi ha actualment en l'impost sobre societats, segons han traslladat a Europa Press fonts d'aquest departament.

La intenció d'Hisenda és convocar a l'inici del 2021 el comitè d'experts que ha d'analitzar la reforma fiscal integral i que comptarà amb el termini d'un any per aprovar les seves conclusions, un comitè que no només estarà obert a les universitats i a les empreses que es dediquen a l'àmbit financer, sinó també als tècnics tributaris de comunitats i entitats locals.

Després dels canvis fiscals introduïts en els Pressupostos del 2021, que el Govern considera mers «retocs», com la pujada de l'IRPF a les rendes més altes, l'augment de l'impost de patrimoni a partir de 10 milions d'euros, la pujada de l'IVA per a begudes ensucrades o la retallada de la deducció empresarial per repatriació de dividends, Hisenda vol introduir en els pròxims comptes públics una reforma fiscal més ambiciosa, que englobi la totalitat de les figures impositives i retalli la bretxa fiscal de set punts del PIB que separa Espanya de la mitjana europea.

És el cas de l'impost de societats, ja que, segons Hisenda, no té el rendiment desitjat i és precís revisar els beneficis fiscals i fer una anàlisi de la utilitat d'algunes de les seves deduccions.

Segons fonts d'Hisenda, part de les deduccions actuals de l'impost van tenir el seu efecte en un primer moment i posteriorment «es van amortitzar», i en altres casos és precís analitzar si tenen sentit en un període més curt de temps o si s'han d'estendre més anys però amb alguns «matisos».

Altres deduccions estan directament «obsoletes» i no compleixen la utilitat per a la qual es van crear, mentre que, al contrari, hi ha deduccions que «falten» en matèria de medi ambient o per afavorir la digitalització, segons el departament que encapçala María Jesús Montero.



REVISAR MÒDULS I PUJADA DEL TABAC

Quant al sistema de mòduls pel qual tributen alguns autònoms i l'eliminació del qual es demana des d'alguns àmbits, Hisenda considera que seria convenient anar avançant cap a una tributació pels beneficis reals que s'obtinguin, ja que quan es tributa per mòduls és molt difícil «afinar», i creu que el procés actual de digitalització de les pimes permet saber cada vegada més quins són els beneficis reals sense carregar en excés de burocràcia els petits negocis.

Respecte als impostos a l'alcohol i al tabac, Hisenda estarà a expenses de les recomanacions de les autoritats sanitàries, però en el cas concret del tabac, considera que el preu diferencial que té Espanya amb la resta d'Europa s'ha d'anar corregint perquè fumin cada vegada menys persones.

També en temes d'impostos especials Hisenda continua defensant l'equiparació gradual de la tributació del dièsel i la gasolina –es va incloure un augment de la fiscalitat del dièsel en els Pressupostos que va decaure per aconseguir el recolzament del PNB–, ja que, segons el seu parer, la diferència actual «no té raó de ser» i Espanya té la tributació del dièsel més baixa de la zona euro.

En matèria d'IVA, Hisenda vol analitzar l'impost amb «calma», tot i que admet que Espanya fa més ús dels tipus reduïts que altres països d'Europa i que la recaptació per aquest impost en relació amb el PIB és menor que a la mitjana de la UE.



HARMONITZAR IMPOSTOS AUTONÒMICS

Harmonitzar els impostos gestionats per les comunitats autònomes, en concret successions i donacions, i patrimoni, és un altre dels objectius de la reforma fiscal que vol aprovar el Govern aquest any, a més d'analitzar quines són les figures tributàries més adequades per gravar la riquesa.

El que vol evitar Hisenda, que insisteix que no es tracta d'anar contra cap comunitat, és que regions que tenen menys capacitat recaptatòria es vegin obligades a pujar molt la pressió fiscal per tenir la mateixa recaptació que altres que sí que es poden permetre baixar impostos perquè tenen més empreses o més riquesa.

A més d'aquests canvis en figures ja existents, Hisenda creu que Espanya, amb una de les fiscalitats mediambientals més baixes d'Europa, té marge per introduir noves figures tributàries que afavoreixin l'economia verda, que completaran els nous tributs sobre els envasos de plàstic d'un sol ús i el que gravarà els residus.

El panorama fiscal es completa amb l'entrada en vigor, aquest any, de dues noves figures impositives: l'impost a les transaccions financeres, conegut com 'tasa Tobin', i l'impost sobre determinats serveis digitals, o 'tasa Google', amb què el Govern espera recaptar uns 1.800 milions d'euros.



EQUIPS AMB SEGURETAT SOCIAL PER COMBATRE ECONOMIA SUBMERGIDA

Juntament amb la reforma fiscal, la lluita contra el frau és una altra de les prioritats del Ministeri d'Hisenda de cara al 2021. En aquest sentit, el Ministeri d'Hisenda elaborarà un estudi per «aproximar-se més» a l'economia submergida, que a Espanya té una «distribució asimètrica» en el conjunt del territori i es concentra especialment en determinades províncies o comarques.

Per això, Hisenda i la Seguretat Social establiran un pla conjunt de lluita contra l'economia submergida, en què treballaran equips multidisciplinaris, amb inspectors laborals i d'Hisenda.