Deporvillage duplica vendes en un any i tanca el 2020 facturant 120 milions d'euros

L'e-commerce esportiu manresà Deporvillage ha culminat l'any del seu desè aniversari amb una facturació rècord de 120 milions d'euros després de duplicar el volum de vendes respecte de l'any anterior, segons dades facilitades per la mateixa companyia. Deporvillage ha respost a l'increment de la demanda durant la pandèmia i ha aconseguit facturar el 60% per sobre de la previsió i inicial, el que suposa un creixement del 106% respecte al passat exercici.

«Hem superat totes les previsions que havíem fet, ja que esperàvem tancar 2020 entorn dels 75 milions», explica Xavier Pladellorens, fundador i CEO de la companyia manresana. «Durant el segon trimestre de l'any vam detectar un auge de la venda en línia, i vam intuir que aconseguiríem l'objectiu i podríem fins i tot superar-lo», afegeix Pladellorens. Aquest ràpid creixement ha suposat un repte a tots els nivells per a l'empresa, que el 2020 ha implementat una nova línia de preparació de comandes i ha reforçat el seu equip fins arribar a una plantilla de més de 100 persones.

Per a Ángel Corcuera, cofundador i CPO de Deporvillage, «l'èxit també radica en el fet d'haver estat capaços de donar resposta a la demanda dels clients, aconseguint un estoc de productes que s'ha convertit en estratègic, com és el cas dels corrons». Amb prop de 20.000 unitats venudes, aquest article ha presentat trencaments d'estoc constants al llarg del segon semestre de l'any, diu Corcuera, i «ha estat un dels productes més sol·licitats per clients i botigues de ciclisme».

En general, 2020 ha significat un boom per al comerç electrònic, ja que la pandèmia ha accelerat el creixement de la venda en línia i ha provocat que molts consumidors s'hagin vist forçats a realitzar les seves compres des de casa per primera vegada. El sector esportiu, a més, ha estat un dels grans beneficiats pel confinament.