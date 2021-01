Les dones lideren millor les empreses en temps de pandèmia, segons l'UPF Barcelona School of Management

Les dones lideren millor les empreses en temps de pandèmia, segons l'estudi 'Com liderar presencialment i en remot arran de la crisi de la covid-19. Comunicació, gestió del canvi i transformació de competències', realitzat per la directora de l'Observatori del Lideratge en l'Empresa i professora de l'UPF Barcelona School of Management, Sílvia Cóppulo. En concret, el 78% dels càrrecs directius creu que, en temps de pandèmia, lideren millor les dones que els homes i el 62,8% opina que les persones més grans de 45 anys gestionen millor que els joves. Per altra banda, la majoria dels entrevistats considera que el treball en remot no afecta la productivitat, però un 51,3% considera que aquesta modalitat té més inconvenients que avantatges.

"Sembla cert que les líders han de superar més obstacles cap al poder, la qual cosa les faria més resilients i flexibles, qualitats essencials per afrontar una crisi", ha manifestat l'autora de l'estudi. "Les dones han de resoldre les situacions complexes, però una vegada aconseguits els resultats, se les precipitaria novament cap avall. Caldrà analitzar si el lloc preeminent que ara poden ocupar dones líders es mantindrà una vegada conclosa la crisi per la covid-19", ha alertat.

Pel que fa al teletreball, l'estudi considera que requereix no només la implementació dels recursos tecnològics que possibilitin la comunicació entre les persones que treballen conjuntament, sinó també les modificacions en l'organització interna de la mateixa empresa, a més de la concreció de les funcions dels empleats, dels horaris laborals i de les competències que tant els treballadors com els directius necessiten per ser eficaços des de la distància.

La majoria dels entrevistats considera que el treball en remot no afecta la productivitat. Un 18% dels directius assegura que treballa presencialment, amb l'equip parcialment en remot, i un 8% treballa parcialment amb l'equip totalment a distància.

Un dels elements més valorats per ser un bon líder és "tenir un equip cohesionat i compromès", així com "ser eficaç en l'organització i en l'operativa de treball". En canvi, s'aprecia com a menys important que el directiu obtingui uns "resultats excel·lents". Arran de la crisi sanitària, la majoria dels entrevistats consideren necessari que els líders pensin, actuïn i liderin d'una manera diferent i més activa.