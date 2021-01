El rebut de la llum augmenta un 26,7% interanual en els primers dies de gener, segons FACUA

El rebut de la llum de l'usuari mitjà ha augmentat un 26,7% en els dotze primers dies de l'any en comparació amb l'import registrat en el mateix període de l'any passat, segons l'última anàlisi de FACUA – Consumidors en Acció sobre l'evolució de la tarifa semi regulada PVPC. El preu mitjà del quilovat hora (kWh) ha arribat als 18,4 cèntims en aquest període, amb un increment del 37%. La pujada interanual representa més de setze euros per a l'usuari mitjà. En els primers dies de 2020, el rebut estava a 68,3 euros, davant els 86,5 actuals. Davant aquesta situació, l'organització ha acusat la vicepresidenta quarta i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, de tenir "poca sensibilitat" i de "banalitzar" l'encariment de la llum.

"Les paraules de la ministra denoten poca sensibilitat amb les famílies que no arriben a finals de mes i que, en plena onada de fred, estan prescindint de l'ús de la calefacció elèctrica, perquè no saben quants euros se'ls incrementarà el rebut de gener", ha advertit el secretari general de FACUA, Rubén Sánchez.

El secretari general de l'organització ha assegurat que les elèctriques ingressaran unes "quantes desenes de milions d'euros més", mentre que la ministra amb competències sobre el sector "sembla no tenir molta pressa per portar a terme les mesures anunciades" pel govern espanyol a l'inici de la legislatura.

En aquest sentit, Sánchez ha retret a l'executiu espanyol no haver dut a terme mesures per retallar l'increment de la factura, com fixar preus màxims en el mercat per a determinades formes de producció energètica.

El perfil de l'usuari mitjà utilitzat per FACUA és el resultat de l'anàlisi de desenes de milers de factures, amb un consum de 366 kWh mensuals i una potència contractada de 4,4 kW.