PIMEC impulsa un «programa de país» per «salvar» les empreses de Catalunya i donar-los viabilitat

PIMEC ha impulsat un "programa de país" per "salvar" el màxim nombre d'empreses possibles de Catalunya. El Pla de Viabilitat Empresarial, subvencionat pel Departament d'Empresa i Coneixement, diagnostica la situació de la companyia després de patir els efectes de la pandèmia amb l'objectiu final de desenvolupar i aplicar un pla de viabilitat del negoci a mitjà i llarg termini. El programa està enfocat a empreses d'entre 5 i 249 treballadors, amb tres o més anys de vida i amb el centre de decisió o matriu a Catalunya. El pla és totalment gratuït per a les empreses, té un pressupost d'1,1 milions d'euros i disposarà de 50 tècnics de la patronal.

La primera fase del projecte, de diagnosi, estarà oberta a totes les empreses que compleixin les condicions i els facilitarà un informe "molt personalitzat" sobre l'impacte de la pandèmia en el negoci, així com l'accés a píndoles formatives. Més endavant, se seleccionaran 3.000 companyies i, a través de consultors experts, rebran un assessorament personalitzat on analitzaran els aspectes "més preocupants" de l'empresa.

Finalment, 500 empreses "passaran a l'acció", segons ha explicat el director executiu de PIMEC i responsable del projecte, David Giménez. "L'objectiu és acabar tenint un pla de viabilitat, executant-lo i deixant a l'empresa amb un full de ruta clar i definit que li permeti treballar pel futur", ha resumit.

El criteri de selecció anirà vinculat al grau d'afectació de la pandèmia a la companyia o la necessitat de suport en l'acompanyament.

"Hem d'ajudar a les empreses si volem tenir activitat, llocs de treball i riquesa", ha assegurat el secretari general de la patronal, Antoni Cañete. Cañete ha celebrat la participació de la Generalitat en el projecte i ha plantejat la col·laboració publicoprivada com "un dels grans" reptes del segle XXI.

El Departament d'Empresa i Coneixement habilitarà un pressupost d'1,1 milions d'euros per dur a terme el programa, que serà gestionat per 50 tècnics de PIMEC. "Aquest instrument va en la línia de donar immunitat a les empreses i fer-les més resistents per poder sobreviure en un món cada dia més digital i obert i integrat en els mercats globals", ha assegurat el conseller, Ramon Tremosa.

Ajudes a les empreses

El conseller ha reconegut que, de moment, el Govern no preveu llançar nous paquets d'ajudes per a les empreses. "En la mesura que els negocis puguin obrir, no hi haurà més subvencions", ha manifestat. "Si hi ha més restriccions, intentarem acompanyar les empreses monetàriament", ha afegit.

Tot i això, Tremosa ha recordat que Catalunya no recapta "cap gran impost" ni té capacitat per emetre deute o participar en els fons de la Unió Europea. En aquest sentit, el conseller ha reclamat al govern espanyol l'aplicació de mesures semblants a la resta de països de la Unió Europea, amb ajudes "directes i en vena" per a les empreses.

En aquest sentit, el secretari general de PIMEC ha assegurat que no s'han posat els recursos necessaris per mantenir l'activitat empresarial. "No estem posant tota la carn a la graella", ha lamentat.