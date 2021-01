La pujada interanual del preu de la llum ja supera el 38% en el que portem de gener, adverteix Facua

La pujada del preu del quilowatt hora (kWh) d'electricitat durant aquests primers dies de gener arriba ja al 38,4%, segons l'anàlisi de Facua-Consumidors en Acció sobre l'evolució de la tarifa semiregulada. La tarifa mitjana del kWh en els primers 13 dies del 2021 representa 18,62 cèntims, amb impostos indirectes inclosos, davant dels 13,45 cèntims del mateix període de l'any passat. Amb aquestes xifres, la factura mensual de l'usuari mitjà és de 19 euros més cara que la de fa un any. Així, el rebut podria ser de 87,33 euros, un 27,7% per sobre dels 68,40 euros que pagava el mateix usuari durant els 13 dies primers dies de gener de 2020.

El perfil d'usuari mitjà utilitzat per Facua consumeix 366 kWh mensuals i té una potència contractada de 4,4 kW. L'associació en defensa dels drets dels consumidors ha sol·licitat una reunió a la vicepresidenta quarta de Govern i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera per tractar aquest encariment dels subministraments bàsics enmig de l'onada de fred i neu.