Els ajuts a l'hostaleria als països europeus deixen en evidència Espanya

Espanya s'ha convertit en l'únic país europeu sense ajuts directes a l'hostaleria. Els únics ajuts econòmics que hi ha per al sector són els que han habilitat algunes autonomies, com el País Valencià, que ha anunciat la creació d'un Fons de Cooperació especial de 120 milions per minimitzar els efectes de la covid a fi d'ajudar unes 33.000 empreses i autònoms.

En aquest context, múltiples associacions del sector han convocat protestes en «espais públics», el sector ha fet aquest pas després de les últimes restriccions decretades per Sanitat, que suposen el tancament de tots els locals a les 17 hores. Una mesura que se suma a altres d'anteriors, com les limitacions d'aforaments a l'interior de locals i en terrasses.

Mentrestant, només les subvencions al sector a sis països europeus superen els 40.000 milions d'euros, segons l'informe de Competur 'Les compensacions a l'hostaleria arriben a sis països europeus'. Alemanya, França i Itàlia van prendre mesures per sostenir bars i restaurants fa diverses setmanes i van trigar menys d'un mes a reaccionar des que es van imposar les noves restriccions a l'activitat per la segona onada del coronavirus.

Segons l'aliança per a la competitivitat en Turisme formada per Hostaleria d'Espanya i Cervesers d'Espanya, el govern holandès ha sigut el més generós amb el sector, destinant-hi uns 15.000 milions. Aquestes són les mesures adoptades a Europa:



Holanda

És el país que més recursos ha aportat al sector de l'hostaleria, amb una partida que ascendeix a uns 15.000 milions. Les aportacions a fons perdut superen els 2.500 euros per establiment al mes.



Alemanya

El segon país que més ajuts ha atorgat a bars i restaurants amb una partida de 10.000 milions d'euros que duraran fins al juny del 2021. Depenent de la mida de l'empresa, es pot aconseguir fins a 200.000 euros de subvenció i fins al 90% dels costos fixos.



França

L'import de les mesures d'auxili a l'hostaleria al país veí s'eleva a 6.000 milions d'euros. Restaurants i bars estan englobats en els ajuts de fins a 10.000 euros mensuals a què poden accedir les empreses amb menys de 50 treballadors amb pèrdues de fins al 70% dels seus ingressos.



Itàlia

Els ajuts del govern de Giuseppe Conte arriben a un total 5.400 milions d'euros. L'executiu italià abonarà als restaurants de 29 zones turístiques un màxim del 20% dels ingressos que hagin perdut, després de comparar la facturació actual amb el mateix període de l'any anterior. S'inclouen també subvencions per a la compra de matèries primeres 100% italianes a fi d'afavorir el consum de productes locals.



Bèlgica

A Brussel·les, l'Executiu aporta 3.000 euros als negocis hotelers que hagin de tancar per les restriccions. A més s'han destinat 50 milions a recolzar les empreses del sector d'esdeveniments.



Regne Unit

Al Regne Unit, les restriccions del qual inclouen limitació d'horari i nombre de clients als locals, des del Downing Street s'han habilitat línies d'ajuda de 3.000 lliures per pagar despeses corrents, com el lloguer del local i els subministraments de llum i aigua, i també assumeix dos terços del salari dels treballadors.



Romania

El govern romanès ha recolzat el sector hoteler amb un total de 2.000 milions d'euros, segons explica Competur. Els ajuts suposen el 20% de la facturació de l'any passat de bars i restaurants.



Luxemburg

El govern ha aprovat mesures de recolzament de 20.000 euros al mes per a microempreses, 100.000 euros mensuals per a pimes i 200.000 per a les grans empreses. Luxemburg va aprovar aquests ajuts sense haver decretat el tancament total dels establiments hotelers.