La CNMC analitza l'encariment de l'energia per decidir si cal actuar

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) analitza l'augment dels preus de l'energia dels darrers dies i el context energètic en què té lloc per determinar si cal actuar en l'àmbit de les seves competències. En termes generals, l'organisme és responsable de supervisar el bon funcionament dels mercats energètics i de garantir l'existència d'un bon comportament competitiu per part dels agents que hi intervenen. Els primers dies d'enguany s'han registrat augments significatius dels preus en els mercats de l'electricitat i el gas en comparació dels de setmanes anteriors. Tot això, en un escenari de demanda creixent per un temporal de fred sense precedents a l'Estat.

En aquests moments, la pujada interanual del preu de la llum ja supera el 38% des de principi de gener, ha advertit l'associació en defensa dels drets dels consumidors Facua. La pujada del preu del quilowatt hora (kWh) d'electricitat aquests dies ja arriba al 38,4%, segons l'anàlisi de Facua-Consumidors en Acció sobre l'evolució de la tarifa semiregulada. La tarifa mitjana del kWh els primers 13 dies del 2021 representa 18,62 cèntims, amb impostos indirectes inclosos, pels 13,45 cèntims del mateix període del 2020. Facua ha sol·licitat una reunió a la vicepresidenta quarta de Govern i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, per tractar de l'encariment dels subministraments bàsics enmig de l'onada de fred i neu.

Per la seva banda, diverses patronals demanen que es redueixi el cost de l'energia i alerten de volatilitat al mercat. La patronal vallesana Cecot ha reclamat més inversions per modernitzar les infraestructures elèctriques i reduir el cost de l'energia, mentre que l'organització de pimes i autònoms Pimec ha alertat que la volatilitat del mercat serà cada vegada més gran si no es prenen les mesures pertinents.