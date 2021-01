Com estalviar energia a casa i abaratir la factura de la llum durant aquesta onada de fred

El 2021 ha començat amb un temporal sense precedents que ha deixat pràcticament a tota Espanya coberta de neu. Després del pas de la borrasca Filomena, ha arribat a la península una onada de fred que ha posat en avís una trentena de províncies per temperatures que podrien arribar fins als -15ºC, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). El fred ha disparat el consum d'energia a les llars, la qual cosa ha fet que el preu de la llum aconsegueixi rècords històrics com el del passat divendres. Aquest dia l'electricitat ha marcat el preu més car de la història: 94,99 €/MWh, segons les dades d'OMIE, l'operador del mercat elèctric ibèric.

L'ona de fred ha fet que estalviar energia a casa sigui més important que mai., Sandra Manrique, Communications Manager de Bulb a Espanya, comparteix deu senzills consells que t'ajudaran a mantenir la temperatura a casa, mentre estalvies en les teves factures i redueixes les teves emissions de carboni:

1. No posis la temperatura al màxim: sabies que per cada grau que augmentem la temperatura de la calefacció, s'incrementa el consum d'energia aproximadament en un 7%? Per a evitar despeses innecessàries, manté els teus radiadors a 20-21ºC. Existeix el mite que posar el termòstat a la seva màxima temperatura ajudarà a escalfar la casa ràpida. Això és totalment incorrecte, ja que independentment de la temperatura que estableixis, la teva casa s'escalfarà a la mateixa velocitat. Si veus que la temperatura a casa ha baixat, tingues paciència, agafa una manta i dona-li a la teva casa l'oportunitat d'escalfar-se lentament.

2. Tanca les portes i aprofita la calor residual: tancar les portes dins de casa també ajudarà a atrapar la calor en cada habitació, per la qual cosa utilitzaràs menys energia per escalfar espais buits. A més, et recomanem que si tens un termòstat o control individual de la calefacció, ho configuris perquè s'encengui 30 minuts abans de despertar-te i després ho apaguis un parell d'hores més tard. D'aquesta manera, la casa es mantindrà calenta gràcies a la calor residual sense gastar de més.

3. No posis obstacles: Tenir un sofà, una taula, un llit o unes cortines bloquejant un radiador minimitza l'efecte de la calefacció, ja que la calor és absorbida pels mobles. Eixugar la roba en el radiador pot tenir el mateix efecte, per la qual cosa necessitaràs més energia per a escalfar l'habitació. I pot generar humitat addicional en l'aire i condensació. Per a resoldre aquest dilema, per què no proves de redistribuir els mobles de la teva habitació o saló perquè el radiador queda lliure? Així arribarà la calor a tota la sala i, de pas, li donaràs un nou aire a l'estada.

4. Cura en la cuina: nevera, rentavaixelles, forn...: la cuina està plena d'electrodomèstics que consumeixen molta energia. En general, +5°C és suficient per a un frigorífic i -18°C per a un congelador. A més, intenta no ficar menjar calent a la nevera i optimitza l'emmagatzematge perquè el fred es distribueixi correctament. Quant al rentavaixelles, utilitza-ho només quan estigui completament ple i intenta posar sempre els programes de rentat "ressò" i de baixa temperatura, així evitaràs que l'energia se'n vagi a escalfar l'aigua. Finalment, escalfa el menjar en el microones en lloc del forn, ja que és un dels electrodomèstics que més energia consumeixen. El microones és més eficient i tarda menys.

5. Estalvia en les teves dutxes: la dutxa representa el 34% del consum d'aigua a les llars espanyoles. Aquesta rutina diària no hauria de durar més de sis minuts, una cosa que només compleix el 9% dels espanyols (la majoria les allarga més de deu minuts). Una dutxa ràpida al matí és la millor opció per a començar el dia sense malgastar aigua.

6. Refreda les teves rentadores i evita l'ús de l'assecadora: rentar la roba a una temperatura més baixa t'ajudarà a estalviar energia i diners. De fet, configurar la teva rentadora en el programa de 30 graus pot estalviar-te uns 5 cèntims en la factura per cada rentada. A més, si pots i tens espai, utilitza un estenedor interior per a eixugar la roba i evitar l'ús de l'asecadora.

7. Recupera antics passatemps: fa fred al carrer, costa caminar per les voreres cobertes de neu, i l'opció de passar més temps davant del televisor guanya força. Sabies que una hora de Netflix consumeix 6,1 quilovats hora d'electricitat? És la mateixa energia que consumeix una bombeta LED durant tot un mes. Així que, per què no recuperar antics passatemps com llegir, pintar o aprendre a tocar un instrument?

8. Il·lumina't amb LED: es fa fosc abans, i això significa que necessitem encendre les llums abans i durant més temps. Instal·lar llums LED a casa marcarà un abans i un després. Les bombetes LED no només utilitzen menys electricitat i emeten menys calor que les bombetes tradicionals, sinó que la seva vida útil és molt més llarga i poden superar les 50.000 hores de durada.

9. Desendolla per a estalviar: és molt important desconnectar els dispositius al final del dia. Alguns articles electrònics extrauen electricitat de la presa de corrent, fins i tot quan estan apagats o en 'stand-by', per això se'ls coneix com a "vampirs elèctrics". Desendollar els dispositius, (el teu ordinador, per exemple) no només et permetrà reduir les teves factures en 7,45€ a l'any, sinó també estalviar-li al planeta fins el 28,5 kg d'emissions de CO2 cada any.

10. Canvia't a l'energia verda: per molt que intentem reduir el consum d'energia, l'onada de fred farà que durant aquestes dates el consum segueixi sent molt més elevat, així que millor que sigui verd. Aprofita el temps a casa per a revisar la teva factura de la llum i llegir la lletra petita del contracte per a garantir que la teva companyia elèctrica no t'hagi apujat el preu de la teva tarifa d'un any per un altre sense avisar-te, de vegades sol passar! A més, aquest petit canvi té un gran impacte en les teves emissions de carboni individuals i en la lluita contra el canvi climàtic. Per exemple, una llar espanyola que utilitza l'electricitat verda de Bulb redueix la seva petjada de carboni en 906 quilos de CO2 a l'any de mitjana. És la mateixa quantitat que 314 arbres poden absorbir.