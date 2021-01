La factura de la llum dels primers dies de gener podria ser la segona més cara de la història, segons FACUA

La factura elèctrica de l'usuari mitjà en els primers dies de gener ascendeix a gairebé 88 euros. De mantenir-se els preus per quilovat hora (kWh) de la primera meitat del mes, aquesta seria la segona més cara de la història, segons la darrera anàlisi de FACUA – Consumidores en Acción. El preu del quilovat hora d'electricitat ha augmentat un 40% interanual en els primers dies de l'any. La tarifa mitjana del quilovat hora representa 18,7 cèntims, per sobre dels 13,41 cèntims de l'any passat. L'entitat ha sol·licitat una reunió amb la vicepresidenta quarta del govern espanyol i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, per exposar-li les seves reivindicacions en matèria de política energètica i conèixer les actuacions previstes.

L'entitat ha recordat que el PSOE i Unidas Podemos van anunciar que modificarien la factura elèctrica per "reduir el percentatge que representa el termini de potència i que el termini variable de la component regulada sigui incremental en funció de l'energia consumida, de manera que el cost a pagar per les persones consumidores pels primers kWh sigui inferior als següents, incentivant l'eficiència energètica".

L'increment del quilovat per hora provoca que la factura mensual de l'usuari mitjà s'hagi encarit 19,65 euros en comparació amb el mateix període de l'any anterior. Així, el rebut seria actualment de 87,92 euros, un 28,8% per sobre dels 68,27 euros registrats en els primers catorze dies de 2020.

La factura més cara de la història va ser la fixada pel govern espanyol entre gener i març de 2012, quan va arribar fins a 88,66 euros. Fins ara, la segona més cara era la de gener de 2017, on es va situar en 87,81 euros. En cas de mantenir-se les xifres actuals, aquesta factura seria superada per la d'aquest mes. La següent va ser la de setembre de 2018, de 83,55 euros.