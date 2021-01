Norwegian simplifica la seva estructura per centrar-se en vols de curt radi i tanca la base intercontinental del Prat

La companyia Norwegian ha anunciat aquest dijous que simplificarà la seva estructura per centrar-se en les rutes de curt radi amb l'objectiu de fer front a la seva delicada situació financera. El mercat de negoci principal seran els països nòrdics, on Norwegian operarà amb una cinquantena d'avions, tot i que també volarà cap alguns destins europeus "clau". De cara, al 2022, la companyia ampliaria la flota fins als 70 aparells. Una de les conseqüències d'aquesta nova estratègia és el tancament de la base de l'aeroport del Prat per als vols de llarg radi, una mesura que també s'ha aplicat en d'altres com el de París Charles De Gaulle, Roma Fiumicino, Londres Gatwick, Fort Lauderdale (a Florida), Los Angeles i el JFK de Nova York.

En total, Norwegian té uns 485 treballadors que prestaven servei per als serveis de llarg radi des de l'aeroport del Prat contractats per Norwegian Air Resources Spain, que fa unes setmanes va entrar en preconcurs de creditors. A diferència d'altres països, l'empresa també dona feina als tripulants que volen en trajectes de curt radi, dins d'Europa. En aquest sentit, la companyia no descarta seguir operant al Prat en considerar Barcelona "prou important" com per ser inclosa com a destí europeu clau, segons expliquen fonts de Norwegian a l'ACN.

L'aerolínia congela així la seva operativa de llarg radi per les restriccions de viatge i les diferents recomanacions governamentals dels països europeus, que continuen afectant la demanda dels vols de llarg radi que opera la flota de Boeing 787 Dreamliner. De fet, aquesta flota porta sense volar des de la plena irrupció de la pandèmia durant el mes de març. "La demanda futura segueix sent incerta. En aquestes circumstàncies, una operació de llarg radi no és viable per a Norwegian, i per tant, no prosseguiran", argumenta l'aerolínia.

El principal objectiu de la companyia ara és reduït el seu deute xifrat en 1.934 milions d'euros al canvi (20.000 milions de corones noruegues) i obtenir entre 4.000 milions d'euros i 5.000 milions d'euros de nou capital mitjançant la combinació d'una emissió de drets als accionistes actuals, una col·locació privada o un instrument híbrid.

Segons ha explicat l'aerolínia en un comunicat, amb aquest pla "podrà edificar una sòlida i robusta empresa que atraurà inversors i seguirà servint els seus clients, tant nous com els existents". Norwegian assegura també que ha rebut recentment una mostra d'interès per a la col·locació privada i que ha reprès les converses amb el govern noruec per a una possible participació estatal.

Norwegian ha admès que aquesta nova estratègia comportarà conseqüències en el terreny laboral. "Amb gran pesar hem d'acceptar que això afectarà companys de tota la companyia. M'agradaria agrair, a cada un dels nostres col·legues, la seva incansable dedicació i contribució a Norwegian al llarg d'aquests anys", ha comentat el conseller delegat, Jacob Schram. Arreu del món, el nombre de treballadors afectats s'eleva fins als 2.160, sense incloure els de Barcelona.