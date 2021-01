Pimec i Govern llancen un pla per assessorar empreses per salvar-les

Pimec i Govern llancen un pla per assessorar empreses per salvar-les

La patronal Pimec ha posat en marxa, amb l'ajuda del Departament d'Empresa de la Generalitat, un programa gratuït d'assessorament i acompanyament de les empreses catalanes que busca salvar el màxim possible de pimes dels estralls de la crisi de la covid.

El Pla de viabilitat empresarial, finançat per la Generalitat, ofereix la possibilitat a totes les empreses interessades de fer un diagnòstic de la seva situació en àmbits com el financer, laboral, comercial i fins i tot estratègic a través d'una eina tecnològica.

En paral·lel, Pimec obrirà un campus virtual al qual totes les empreses podran accedir a «píndoles formatives» de manera totalment oberta. En una fase posterior, el programa seleccionarà 3.000 empreses a les quals s'oferirà l'acompanyament i assessorament de consultors externs per aconsellar-los com elaborar un pla de viabilitat. Aquest nombre es reduirà després fins a les 500, que seran les que rebran una atenció especial per part dels experts fins a la redacció i execució d'un pla de viabilitat i un full de ruta. «Rescatarem el màxim nombre d'empreses i del teixit productiu», va assegurar en la presentació de la iniciativa el secretari general de Pimec, Antoni Cañete, que va comparèixer acompanyat del conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa.

El programa va dirigit a empreses amb entre 5 i 249 treballadors, que tinguin una activitat de tres o més anys i tinguin la matriu o el centre de decisió a Catalunya. Cañete va detallar que la selecció de les 500 empreses que rebran més atenció la faran els tècnics i aplicaran criteris com l'impacte de la crisi o la necessitat de suport i interpretació de les dades.

El Departament d'Empresa ha destinat 1,1 milió d'euros a aquest programa, del qual el conseller Tremosa va destacar que pretén «aixecar el llistó del coneixement financer i empresarial de les empreses catalanes» i així oferir certa «immunitat» i «resiliència» al teixit productiu en època de crisi. «Tenim moltes empreses a la UCI i necessitem un tractament de xoc», va assegurar.

Per donar a conèixer la iniciativa, Pimec i la Generalitat inseriran anuncis en diferents mitjans de comunicació, inclosa la televisió. Cañete i Tremosa van aprofitar la presentació per reclamar de nou a l'Estat que injecti ajudes directes a les empreses més afectades pels tancaments d'activitat decretats per contenir els contagis, com estan fent països del nostre entorn com Alemanya, França i Itàlia. «Hem de ser conscients que hem de salvar a aquells que paguen imposats si volem poder desenvolupar polítiques socials i sanitàries. No estem posant tota la carn a la graella», va lamentar Cañete, que va instar el Govern central a recórrer al endeutament per aconseguir recursos.