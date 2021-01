SEAT arriba a un acord amb els sindicats per aplicar un ERTO fins al 30 de juny

La direcció de SEAT ha arribat a un acord amb els representants dels treballadors per aplicar un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per causes organitzatives i productives derivades de la ruptura d'estoc de semiconductors. L'expedient entrarà en vigor el dilluns 18 de gener i estarà vigent fins al 30 de juny, amb una afectació diària màxima de 400 persones a la planta de la companyia a Martorell i de 150 empleats a la planta de la Zona Franca. A aquests, s'hi poden sumar els treballadors afectats per tancaments puntuals de les plantes, de fins a 20 dies a Martorell i la Zona Franca i d'un màxim de 30 dies a la planta del Prat de Llobregat. En total, l'expedient podria afectar un màxim de 11.802 empleats.

L'empresa millorarà la prestació de desocupació dels afectats fins al 80% del salari i oferirà la possibilitat de fer formació en línia i mantenir el 100% de la remuneració.