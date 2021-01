La UEA engega el 30 Plus, un projecte per inserir persones en situació d'atur

La Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) engega la 4a edició del programa 30 Plus, projecte per inserir persones en situació d'atur a la comarca. L'objectiu del programa és donar l'oportunitat d'inserció laboral a persones més gran s de 30 anys, que són formades a mesura de les necessitats del lloc de treball. Per participar-hi han d'estar inscrites al SOC com a demandants d'ocupació. Davant l'augment de les xifres d'atur a l'Anoia -8.934 aturats segons les últimes dades- i per fer-hi front, la UEA impulsa la nova edició del 30 Plus. El projecte forma part de la línia de treball de l'entitat per seguir creant ocupació, millorar la situació del mercat laboral anoienc i dinamitzar l'activitat empresarial i econòmica de la comarca. El 30 Plus ofereix contractació subvencionada a les empreses per inserir persones aturades. El projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal, del Ministeri de Treball i Economia Social.