El grup Renault llança un pla estratègic per basar el seu negoci en la rendibilitat

El grup automobilístic Renault va anunciar ahir un pla estratègic per basar el seu model de negoci en la rendibilitat, no en la quota de mercat, que inclou reduir les inversions, retallar despeses fixes i millorar l'eficiència en totes les seves operacions. El pla, que s'aplicarà fins al 2025, continua i aprofundeix la reestructuració que va llançar al maig passat per afrontar la complicada situació causada per la pandèmia de coronavirus, encara que els resultats financers del 2020 no es coneixeran fins al febrer.

Un dels principals eixos és una «estricta disciplina de costos»: en la qual es busca continuar i aprofundir la reducció de costos fixos llançada al maig, que aconseguirà un acumulat de 2.500 milions d'euros (3.053 milions de dòlars) el 2023 i 3.000 milions d'euros (3.664 milions de dòlars) l'any 2025.

La companyia preveu arribar al 2025 amb una reducció de la seva capacitat de producció a 3,1 milions d'unitats anuals, des dels 4 milions del 2019, segons va indicar en un comunicat. A més, els costos variables baixaran en 600 euros per cada vehicle per al 2025. Les inversions i les despeses d'innovació i desenvolupament es reduiran de l'actual 10% del volum de negoci a un 8% en 2025. Com a resultat, Renault espera aconseguir un marge operatiu positiu del 3% (uns 3.000 milions d'euros) per a 2023, xifra que hauria d'arribar al 5% en 2025.

En el costat tècnic, el grup Renault reduirà de 6 a 3 les seves plataformes i de 8 a 4 les seves famílies de motors. I, en el front comercial, el grup preveu llançar 24 nous models d'aquí al 2025, dels quals almenys deu seran completament elèctrics. També es preveu el retorn de «models icònics».

En zones geogràfiques, Renault vol orientar la seva presència internacional cap als mercats i segments més rendibles, sobretot a Amèrica Llatina, l'Índia i Corea del Sud, i «aprofitar la nostra competitivitat» a Espanya, el Marroc, Romania i Turquia, precisa el comunicat.

Renault subratlla que «ja no mesurarà el seu èxit en quota de mercat ni en volum de vendes sinó en rendibilitat». «Es tracta d'una transformació profunda del nostre model de negoci», va afirmar el conseller delegat de Renault, Luca de Meo, expresident de Seat.