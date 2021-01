Els preus es moderen i cauen fins al 0,6 % a Catalunya en el tancament del 2020

L'IPC va pujar quatre dècimes al desembre a Catalunya respecte al novembre i va tancar l'any passat amb una variació anual del -0,6%, segons ha informat aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta del novè consecutiu en taxes negatives, des que a l'abril, poc després de la primera declaració de l'estat d'alarma, ja se situés en un -0,7%. Pel que fa la variació mensual va ser del 0,4%. Al conjunt de l'Estat, la taxa de variació anual de l'IPC del desembre se situa en el -0,5%, tres dècimes per sobre la registrada al novembre, i la variació mensual va ser del 0,2%.

L'encariment de l'energia, tant l'electricitat com els carburants i, en menor mesura, del gasoil per a calefacció explica aquesta moderació de la caiguda de l'IPC a final d'any. Per la seva banda, els grups que van influir de manera més negativa són l'oci i la cultura, que van caure un -1,6 % (7 dècimes menys que al novembre) i els aliments i begudes no alcohòliques, amb una taxa que disminueix dues dècimes i se situa en l'1,1 %.

A més, al desembre va destacar l'increment dels preus del peix i el marisc, més gran que en aquest mateix mes de 2019.

En taxa mensual, els preus van pujar un 0,2 % a tota Espanya i van contribuir especialment en aquest increment el transport ( 1,5 %), l'habitatge ( 1 %) i l'oci i la cultura ( 1,3 %).Per contra, el vestit i el calçat (-2,1 %) i els aliments i les begudes no alcohòliques (-0,4 %) van tenir una repercussió negativa en l'índex general.