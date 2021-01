La pujada de la llum infla un rebut que té l'IVA més alt que a Alemanya, França i Itàlia

El preu de l'electricitat al mercat majorista segueix pels núvols en aquest inici de l'any i acabarà repercutint en la factura que paguen famílies, petites empreses i autònoms en un moment en què el consum es dispara per l'onada de fred i el coronavirus segueix refredant l'economia. Facua calcula que aquest mes els consumidors domèstics pagaran vint euros més que ara fa un any en un rebut que ja està carregat de costos fixos (peatges de transport i distribució, primes a renovables...) i, sobretot, d'impostos. Espanya és el país europeu que més IVA aplica a la llum, un 21%, per sobre d'Alemanya, França, Itàlia i Regne Unit, on només s'aplica un 5%.

Segons dades d'OMIE, l'operador que gestiona el mercat diari i intradiari d'electricitat a la península Ibèrica, el preu de la llum al mercat majorista s'ha situat els últimes dies a l'entorn dels 90 euros per megawatt i hora (MWh), prop del seu màxim històric. El descens en la generació de renovables, l'augment de la demanda d'energia pel fred i la pujada del gas, que està marcant els preus en el sistema marginalista que fixa les retribucions als productors, expliquen l'alça de preus al mercat majorista, que impactarà directament en la tarifa regulada de l'electricitat (PVPC) i que podria tenir incidència en les pròximes revisions dels contractes del mercat lliure. De tota manera, el preu de la producció elèctrica tot just representa el 30% del rebut. La resta, que és la part fixa, està compost de peatges, primes i, sobretot, tributs.

L'IVA de la llum a Espanya és del 21%, per sobre del 19% que aplica Alemanya i més del doble del 10% d'Itàlia. França aplica un 20% a la part fixa de la factura i el 5,5% a la part variable, i el Regne Unit, que acaba de sortir de la Unió Europea, hi aplica el 5%. Al conjunt de la UE, la forquilla va des del 5% de Malta i el 6% de Grècia, fins al 25% de Suècia i el 27% d'Hongria, segons dades de la Comissió Europea. Amb la càrrega d'impostos, el rebut de la llum que paguen els espanyols és el cinquè més alt de la UE, segons dades del primer semestre del 2020 d'Eurostat. Al programa electoral de Unides Podem, coalició que forma part ara de el Govern d'Espanya, s'incloïa la rebaixa de l'IVA de l'electricitat del 21% al 10%, una proposta que també defensa Ciutadans.

No obstant això, la portaveu de Govern, María Jesús Montero, va apuntar que Espanya està advertida per part de la Comissió Europea per l'ús «de manera abusiva o excessiva» de l'IVA reduït i superreduït. Brussel·les sí que va autoritzar l'any passatel Govern d'esquerres de Portugal a reduir l'IVA del 23% al 13% per als primers 100 quilowatts hora de consum mensual dels usuaris connectats en baixa tensió.

La factura elèctrica de l'usuari mitjà els primers dies de gener ascendeix a gairebé 88 euros. De mantenir-se els preus per quilowatt per hora (kWh) de la primera meitat del mes, aquesta seria la segona més cara de la història, segons la darrera anàlisi de FACUA–Consumidores en Acción. El preu del quilowatt per hora d'electricitat ha augmentat un 40% interanual els primers dies de l'any. L'increment del quilowatt per hora provoca que la factura mensual de l'usuari mitjà s'hagi encarit 19,65 euros en comparació del mateix període de l'any anterior. Així, el rebut seria actualment de 87,92 euros, un 28,8% per sobre dels 68,27 euros registrats en els primers catorze dies de 2020.