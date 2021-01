La restauració alerta del tancament definitiu del 50% dels locals

El Gremi de Restauració preveu que tanquin un 50% dels bars i restaurants de Barcelona per les restriccions. L'entitat calculava la pèrdua d'un quart dels establiments de la ciutat per la reducció de la mobilitat provocada per la crisi del coronavirus. «Les decisions que el Govern s'entesta a mantenir, com els tancaments directes o encoberts o les restriccions que fan impossible quadrar ingressos i despeses, poden comportar que la capital catalana perdi el 50% dels negocis de restauració per l'impossibilitat de viabilitat a les empreses», alerta el director general de l'entitat, Roger Pallarols, en declaracions a l'ACN. L'entitat afirma que «girar l'esquena» als sectors estratègics és «impropi» d'un Govern «mínimament digne».

El director general del gremi assegura que la restauració és «l'ase de tots els cops» del Govern i denuncia que, tot i ser un sector «estratègic» per a l'economia catalana, porta mesos acumulant «restriccions impossibles» i un «tancament encobert» des del 21 de desembre. Bars i restaurants només poden obrir de dos quarts de vuit a dos quarts de deu del matí i de l'una del migdia a dos quarts de quatre de la tarda. A la franja de l'esmorzar, només un 10% dels establiments estan operatius i a la tanda de dinars, el percentatge no arriba al 50%.