L'IPC puja quatre dècimes al desembre a Catalunya i en un any varia el -0,6%

L'IPC va pujar quatre dècimes al desembre a Catalunya respecte al novembre i va tancar l'any passat amb una variació anual del -0,6%, segons l'Institut Nacional d'Estadística. És el novè mes consecutiu amb taxes negatives, des que a l'abril, poc després de la primera declaració de l'estat d'alarma, ja es va situar en un -0,7%. Quant a la variació mensual, va ser del 0,4%. A l'Estat, la taxa de variació anual de l'IPC del desembre se situa en el -0,5%, tres dècimes per sobre la registrada al novembre, i la variació mensual va ser del 0,2%.

Els grups amb més influència negativa en els preus a Catalunya al desembre van ser el transport, amb un descens del 4,6%; seguit de les comunicacions i l'ensenyament, ambdós amb una caiguda del 4,1%. També han retrocedit els preus de l'electricitat, el gas i altres combustibles (-3,1%),que aquest 2021 s'estan enfilant, els articles tèxtils per a la llar (-2,1%), i s'han enfonsat els paquets turístics (-7,5%) i els preus de l'educació superior (-10,7%) i serveis d'allotjament (-13,4%). En canvi, els grups on els preus han pujat més han estat el dels aliments i les begudes no alcohòliques, amb l'1,5%, junt amb el vestit i calçat, amb l'1%, entre d'altres. També ha augmentat, moderadament, el preu de les begudes alcohòliques i el tabac, en el 0,5%.

Els grups amb influència negativa van ser l'oci i la cultura, amb una variació del -1,6%, set dècimes menys que al novembre per l'augment dels paquets turístics respecte del desembre del 2019 i els aliments i begudes no alcohòliques, amb dues dècimes menys fins a situar-se en l'1,1% pel descens dels preus de les llegums i les hortalisses.

Les patronals alerten que l'IPC, amb una caiguda del 0,6% interanual, continua reflectint la marxa negativa de l'economia i del consum. Pimec destaca el «preocupant comportament» dels preus energètics i reclama que es compensi els sectors més afectats per les restriccions d'activitat. La CEOE diu que, davant la debilitat de la demanda i l'augment dels costos, els marges empresariales es redueixen intensament». Per part dels sindicats, CCOO i UGT exigeixen «polítiques que millorin la capacitat de demanda» com l'augment del salari mínim interprofessional (IPC) i la millora de sous de convenis col·lectius i a la funció pública, i també l'increment de les pensions per «corregir aquesta realitat».