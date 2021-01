UP valora el 2020 positivament per al porcí, amb un marge mitjà d'uns 20 euros per animal

Unió de Pagesos (UP) considera que el 2020 un «bon any» per al sector porcí català, després que hagin continuat les exportacions al mercat xinès. Tot i això, la pandèmia i la caiguda de vendes a la restauració, sumat a la detecció de casos de pesta porcina africana (PPA) a Alemanya, han ocasionat un excés d'oferta a Europa que ha fet caure els preus, sobretot a partir del setembre. Amb tot, el marge de benefici ha estat, de mitjana, d'uns 20 euros per animal, similar al del 2019.

Segons UP, les perspectives per al 2021 són incertes, ja que es preveu un encariment dels costos de producció i que la producció a la Xina comenci a recuperar-se, però el que realment preocupa és la incidència que podria tenir l'entrada de la PPA a l'Estat. El sindicat va fer balanç ahir de la situació del sector porcí. El responsable d'aquest sector a UP, Rossend Saltiveri, va valorar que, tot i el descens important del preu del porc a partir del març per la covid-19, el preu de llotja del 2020 ha estat positiu (1,33 euros/quilo porc viu) tot i que l'1,2% inferior respecte al del 2019. Saltiveri va apuntar que les perspectives de mercat per al 2021 són diferents de les de l'any passat i que si el 2020 va començar amb un preu proper a 1,50 euros/quilo, aquest any el preu està al voltant d'1,10 euros/quilo.