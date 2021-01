Xarxa contra sostres de vidre

Davant la duresa d'unes xifres que s'entesten a demostrar que la presència de les dones al món de l'economia és molt menor que el seu pes demogràfic, ara creen associacions per aconseguir visibilitat i promoure les seves carreres. Especialment negativa és la dada en el turisme, on elles copen el 54% de la força laboral però només el 5% dels llocs de direcció general

La societat va haver d'esperar al 2009 per veure una dona -Elinor Ostro- recollir un Nobel en economia, que l'Acadèmia sueca atorga des del 1969. I no va ser fins deu anys després que una altra dona, Esther Duflo, va rebre el mateix guardó. «El percentatge de dones que estudia economia o ADE s'acosta al 50%. No obstant això, les posicions de lideratge continuen sent un repte», exposa Elena Cerdà Mansilla, futura doctora en Economia i Gestió de la innovació, i creadora de Dones en Economia , una xarxa de suport al desenvolupament professional llançada al desembre del 2019.

A través de la divulgació, aquesta plataforma vol elevar la presència de dones en tots els nivells de la seva carrera o promoure les contribucions públiques d'economistes, ja que «moltes vegades els panells estan compostos exclusivament per homes, com si no existissin expertes».

Aquesta bretxa de gènere en visibilitat la coneix bé Anna Gener, presidenta i CEO de la consultora immobiliària Savills Aguirre Newman Barcelona. Acostumada a ser «l'única ponent dona» en trobades sectorials, assegura que la situació «ha canviat els últims cinc anys», en part, gràcies a la tasca de Wires, associació formada per 370 conselleres i directives del món immobiliari, amb la qual col·labora en el programa de mentorització. Networking i esdeveniments són altres de les accions que realitzen.

«La seva simple existència està contribuint a la millora del nostre sector i de l'economia en general», considera Gener, que assumeix el repte d'animar les noves generacions «a assolir els àmbits de direcció i responsabilitat», perquè «continuen copats per homes de manera majoritària».

En concret, les dones ocupen el 53% dels llocs de treball però només el 9% dels càrrecs directius, segons dades de la Federació del sector immobiliari (Fiabci) i l'Associació de Dones Professionals del Sector Immobiliari (Ampsi).

«Aquest tipus de xarxes representen una oportunitat per acostar el treball que fan totes aquestes dones a la societat», defineix Elena Cerdà. Una sororitat que es manifesta en entorns laborals eminentment masculins, on les dones s'uneixen i mobilitzen per donar suport al seu desenvolupament professional. En el turisme elles copen el 54% de la força laboral, però només el 5% dels llocs de direcció general.

Les dones directives en companyies espanyoles d'entre 50 i 500 empleats van representar el 2019 el 34% del total, el percentatge més alt dels últims 16 anys analitzats per Grant Thornton en el seu informe «Women In Business». «A poc a poc anirem trencant aquests sostres de vidre que se'ns posen perquè en el fons saben que som aquí per sumar i per millorar el sector», explica Rita Míguez, presidenta de l'Associació Nacional de Dones de la Pesca (Anmupesca).