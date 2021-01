Les cooperatives Abacus i Som estudien fusionar-se

Les cooperatives Abacus i Som estan estudiant fusionar-se, tal com ha avançat el diari 'Ara' i ha pogut confirmar l'ACN. Les fonts consultades han destacat que de moment la proposta no està aprovada perquè són cooperatives i per tant s'ha d'aprovar per assemblea. Segons informa l''Ara', es preveu que la nova cooperativa que sorgeixi de la fusió es digui Som Abacus i que tingui uns 700 socis treballadors, uns 600 vindrien per part d'Abacus i gairebé un centenar de Som. Segons el diari, el 2019 les dues entitats juntes es van acostar a una facturació de 100 milions d'euros (86,8 milions d'Abacus i més de 10 milions de Som).

Abacus cooperativa neix el maig de 1968 com "un projecte de futur, amb una proposta col·lectiva innovadora, singular i transformadora, orientada a l'educació, la cultura i el cooperativisme". La visió d'un grup de mestres, pares i mares, amb l'Associació de Mestres Rosa Sensat, va donar lloc a aquest projecte cooperatiu per facilitar l'accés a productes de qualitat i a bon preu per a l'educació, la cultura i l'esbarjo.

Som neix l'any 2016 amb "la voluntat d'unir-nos per ser més forts i d'implicar la societat en la construcció d'una indústria cultural sòlida i al servei del país". Abans de ser Som, van ser més de deu anys Grup Cultura 03. Som aglutina destacades marques dedicades a la producció de continguts culturals, editorials i audiovisuals en diferents formats. Entre aquestes hi ha 'Sàpiens', 'Petit Sàpiens', 'Cuina', 'Receptes by Cuina', 'Descobrir', 'Experiències', Ara Llibres, Amsterdam, La Casa dels Clàssics, Bernat Metge, les capçaleres dels diaris Som, 'Atlas of the Future' i 'Batabat'. Som té 85 treballadors, dels quals 52 en són socis.