La dissolució d'empreses a Catalunya augmenta l'11% el mes de novembre

La dissolució d'empreses a Catalunya va créixer l'11% durant el mes de novembre. Segons les dades provisionals publicades ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a Catalunya van desaparèixer 171 societats, ja sigui per motius voluntaris, per fusió o per altres raons.

Segons l'INE, Catalunya és la quarta comunitat de l'Estat on més es va incrementar el nombre de dissolucions d'empreses el novembre, només superada per Extremadura (+33,3%), Madrid (+18,8%) i les illes Canàries (+11,4%). Per altra banda, la creació d'empreses al país es va incrementar el 7,5%, fins a les 1.483 societats. Al conjunt de l'Estat, la dissolució d'empreses va augmentar un 4% el novembre, mentre que la creació va registrar un lleu augment del 0,1%.

Per sectors, gairebé una de cada quatre societats que es van crear a l'Estat (23,4%) es dediquen al comerç. També destaquen les empreses especialitzades en serveis financers i immobiliaris (15,7%), la construcció (12,9%), les activitats professionals (10,4%) o l'hostaleria (10,4%).

Quant a les dissolucions, la major part es van produir en el sector industrial i energètic (19,9%), el comerç (19,7%), la construcció (14,6%), l'immobiliari i financer (9,8%) i en les activitats professionals (9,8%).