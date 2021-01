Faca Packaging de Santa Maria d'Oló clou l'any del seu 50è aniversari

Faca Packaging, empresa creada el 1970 per Aniceto Canamasas a Santa Maria d'Oló, ha celebrat 50 anys «reforçant l'aposta per la innovació», segons fonts de l'empresa. El 2020, tot i la situació de pandèmia, ha mantingut la inversió per actualitzar i renovar la maquinària. Dedicada al disseny i fabricació d'embalatge plàstic d'alta gamma i dissenys per a productes cosmètics, té implantació internacional en 100 països i ha aconseguit la fita d'haver fabricat 3.000 motllos diferents al llarg de les cinc dècades d'existència.

En l'any del 50è aniversari també ha fet el llançament del seu model més icònic, el T22 en versió cubilet recarregable, i el repte ha estat fabricar-lo amb materials reciclables i reciclats. Així mateix ha posat al mercat altres envasos, com un pot airless. L'empresa pretén així «posar en valor la indústria arrelada al territori». Segons Faca Packaging, s'ha fet una inversió «important» i ara disposa de màquines d'última generació, més sostenibles i de menys consum, i que permeten ampliar els usos de la seva producció. La companyia assegura que el compromís que va contreure el 2019 per la sostenibilitat s'ha consolidat el 2020 i ara el 100% de l'energia que fa servir és renovable a totes les seves plantes i al taller de motllos i oficines, situats a Cornellà, i manté l'aposta en R+D, disseny, exclusivitat i qualitat.