L'economia berguedana reclama més mesures per pal·liar l'efecte covid

Representants del sector del turisme, de la restauració i del comerç del Berguedà s'han reunit recentment amb els responsables de la Direcció General de Turisme i la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya per analitzar la complicada situació que viuen des de l'inici de la pandèmia de la Covid-19. La principal demanda dels sectors és que «el confinament municipal se substitueixi per unes restriccions de mobilitat més flexibles i d'àmbit supramunicipal, que no perjudiquin tant les activitats econòmiques dels pobles petits», segons fonts de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB). El sector comercial, a més, insisteix en poder disposar d'ajudes destinades a la digitalització i modernització del sector per evitar el tancament dels establiments, sobretot, dels municipis petits, un dels seus objectius en l'estudi realitzat al sector comercial a la comarca.

Les dues reunions van ser liderades per l'ACEB: la primera, entre els membres de les juntes de l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà i de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà i el Director General de Turisme, Octavi Bono; i la segona, amb els representants de la Federació del Comerç del Berguedà i de Berga Comercial, amb la Directora General de Comerç, Montserrat Vilalta. En ambdues sessions també hi van participar representants de l'ACEB i del departament d'Empresa de la delegació del govern a la Catalunya Central.

El sector del turisme i la restauració del Berguedà va aprofitar la reunió telemàtica per fer palesa les dificultats que pateix des de fa pràcticament un any, segons explica l'ACEB.