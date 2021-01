El nombre de morts laborals el 2020 al Bages i Berguedà va ser el més elevat en 11 anys

El conjunt de les comarques del Bages i del Berguedà van sumar el 2020 un total de sis víctimes mortals en accidents laborals. Aquesta xifra va ser la més elevada des del 2009, quan el nombre d'accidents mortals va ser de set.

El 30 de gener va morir un veí de Gisclareny; el 16 de març, un veí del Pont de Vilomara en caure-li la cabina d'un camió a sobre a Manresa; el juny es van haver de lamentar dues morts gairebé consecutives a la mina de Vilafruns de treballadors de la berguedana Montajes Rus; el 6 d'octubre, va morir un veí de Sant Fruitós a Magnetti Marelli, a Santpedor; i el 7 de desembre la víctima mortal va ser un treballador a Viladordis.

El 2019, no hi va haver cap accident mortal en aquestes dues comarques, mentre que el 2018 i el 2017 es van tancar amb una defunció per accident laboral cadascun. El 2016 el nombre ja va ser de 3. Així, el 2020 va sumar més accidents laborals mortals que els quatre anys precedents.

CCOO va fer públic ahir un comunicat en què alertava que els accidents de treball mortals produïts durant els primers onze mesos de 2020 va augmentar el 20,34% respecte de l'any anterior. Els sinistres es van concentrar en en el sector industrial, amb un creixement del 200%. Concretament, la indústria catalana va registrar 21 accidents mortals durant els primers onze mesos de 2020, enfront els 7 que es van notificar en el mateix període de 2019.

Segons el sindicat, les dades facilitades pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya «confirmen la lamentable evolució creixent de l'accidentalitat laboral mortal durant el 2020, i que ja venim denunciant fa mesos». Al conjunt català, diu CCOO, podria haver-se tancat el 2020 amb les pitjors dades d'accidents mortals ocorreguts durant la jornada laboral dels últims 9 anys.

En el període de gener a novembre de 2020 van tenir lloc 90 accidents de treball mortals, dels quals 71 van ser dins de la jornada laboral, xifra que suposa 12 accidents més que un any abans. Les 71 víctimes van ser homes.

Quant als accidents in itinere, tot i l'aturada d'activitat i l'increment en la implantació del treball es van haver de lamentr 19 accidents, 5 menys que en el mateix mateix període del 2019. CCOO, que recorda que l'increment a Catalunya és molt superior al de l'Estat (8,9%), reclama que «els governs situïn la protecció de la vida i de la salut de les persones treballadores entre les prioritats de les polítiques», i implementin els canvis legals i els sistemes de vigilància i control del compliment normatiu necessaris».