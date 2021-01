La UEA retreu al Govern la manca d'un pla per consolidar l'economia

La Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) ha mostrat la seva proeucpació per l'impacte econòmic de les mesures restrictives vigents per aturar la pandèmia, alhora que reclama a la població «ser molt conseqüent i curosa per seguir complint les mesures de sanitat».

La patronal anoienca retreu al Govern que «després de 10 mesos de pandèmia, encara no hi ha un pla per tal de consolidar i ajudar l'economia per evitar més destrucció de treball i evitar el tancament de més empreses i negocis». Segons la UEA, «les ajudes aprovades i elaborades a data d'ara són insuficients i ínfimes i per fer front als propers mesos cal que les administracions treballin mesures a curt, mig i llarg termini». Entre d'altres, l'entitat demana més proves PCR; ajudes compensatòries per als sectors més afectats; ajudes directes als col·lectius més afectats; l'ampliació dels ERTO i l'acceleració de la seva gestió administrativa; la reducció dels costos fiscals; una ampliació del període de carència per als ICO; evitar «greuges comparatiu» entre els sectors públic i privat»; i que els Fons Europeus es destinin també a petites empreses, i la suspensió dels pagaments de productes de crèdit, entre d'altres mesures.