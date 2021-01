La Xina és l'única potència mundial que resisteix el 2020 i acaba creixent el 2,3%

En un 2020 marcat per la recessió global provocada per la covid, l'economia xinesa va ser de les poques a resistir en créixer el 2,3% gràcies al control dels contagis, la demanda internacional de productes relatius a la pandèmia i les polítiques d'estímul impulsades per les autoritats.

Malgrat que l'evolució del producte interior brut (PIB) ha estat la més baixa des del 1976, la xifra publicada ahir per l'Oficina Nacional d'Estadística (ONE) és «millor que l'esperada», i també ho és per als analistes i institucions internacionals, que pronosticaven un avanç d'entorn del 2%. Si es compleixen les previsions a escala mundial, les dades confirmarien la Xina com una de les poques economies globals a registrar expansió econòmica el 2020 i, especialment, com l'única de les potències a aconseguir-ho.

En termes nominals, la riquesa total de la Xina va ascendir l'any passat a 101,6 bilions de iuans (15,68 bilions de dòlars, 12,98 bilions d'euros), una xifra molt celebrada per la premsa oficial pel fet que és el primer cop que l'indicador supera el centenar de bilions. «Els últims 20 anys, el nostre PIB s'ha multiplicat per deu, i esperem que [el PIB de la Xina] suposi el 17% del total mundial el 2020 per segon any consecutiu», va explicar el director de l'ONE, Ning Jizhe, en una roda de premsa a Pequín. Les autoritats parlen d'una «recuperació sostinguda» al llarg d'un any que va començar amb un enfonsament econòmic del 6,8% interanual entre el gener i el març, els mesos més durs de la pandèmia a la Xina, acompanyats de setmanes de paràlisi econòmica després de l'Any Nou lunar. Amb tot, la reactivació de l'activitat a partir de l'abril va suposar augments del 3,2% el segon trimestre, del 4,9% el tercer i, finalment, del 6,5% interanual el quart, xifra que no suposa únicament un retorn a les taxes de creixement prèvies a la pandèmia sinó l'avanç trimestral més important en dos anys.

Cal recordar que, per primera vegada des del 2002, la Xina no es va marcar un objectiu específic de creixement per al 2020 per la pandèmia. El 2020 les rendes disponibles per capita es van elevar el 2,1% ajustat interanual fins a situar-se per sobre dels 32.000 iuans (4.960 dòlars, 4.110 euros), molt per sota de l'avanç del 5,8% del 2019.

«El creixement dels ingressos encara ha d'aconseguir els nivells anteriors a la pandèmia. [...] Com que el sector privat suposa més del 85% de l'ocupació urbana, es necessita una recuperació sostinguda que impulsi les rendes per a una recuperació econòmica completa», va advertir Jingyang Chen, economista d'HSBC. Aconseguides aquestes fites, ara el debat a Pequín sembla centrar-se en la manera i el moment d'anar retirant les polítiques d'estímul introduïdes al llarg del 2020 per reduir els riscos financers i de palanquejament.