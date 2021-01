Els agents del Gran Penedès reclamen més contingut econòmic al pla territorial

Les patronals i principals sindicats del Gran Penedès, que inclou l'Anoia, reclamen tenir més influència en la redacció del Pla Territorial Parcial (PTP) que elabora la Generalitat, i demanen garantir el desenvolupament econòmic de la vegueria embrionària. «Volem un creixement econòmic, sostenible i inclusiu», sostenen els agents econòmics i socials, que ahir van presentar un manifest conjunt. La Federació Empresarial del Gran Penedès, la Unió Empresarial de l'Anoia, CCOO i UGT asseguren que els grups contraris al desenvolupament tenen un «excés» de veu als debats on es discuteix el planejament i exigeixen una representació «més equilibrada». «No volem una vegueria que d'aquí a 30 anys sigui un museu perfecte i haver d'anar a treballar a 40 quilòmetres», afirmen.

FEGP i UEA,CCOO i UGT asseguren que els assistents als debats per acabar de definir l'avantprojecte del PTP no han estat proporcionals ni a l'hora de representar les quatre comarques (Anoia, Alt i Baix Penedès i Garraf) ni a l'hora de donar veu a tots els sectors.

Els signants del manifest demanen que el futur planejament del Penedès contempli un creixement econòmic enfocat a la transició digital i a nous sectors, mentre insisteixen en fer-ho compatible amb l'empresariat ja existent a la zona –principalment vinícola- i amb la preservació de l'entorn. Al mateix temps, remarquen la necessitat de millorar les infraestructures per progressar en les comunicacions amb les àrees de Barcelona i Tarragona, així com amb les Comarques Centrals. Unes comunicacions que reclamen tant a nivell de carreteres i xarxa de tren, com també en desplegament de la fibra òptica.

L'estiu del 2016, l'aleshores conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, anunciava que a finals del 2017 el PTP ja estaria enllestit. Un document que, assegurava, donaria entitat pròpia al Penedès, que ara té el planejament partit entre els Plans Territorials de l'Àmbit Metropolità (Garraf i Alt Penedès), el Camp de Tarragona (Baix Penedès) i Comarques Centrals (Anoia). El PTP és el primer gran projecte de la Generalitat al Penedès des que el 2014 el Parlament va aprovar l'Àmbit de Planificació, previ al reconeixement de la vegueria.

El president de l'UEA, Joan Domènech, va defensar ahir l'encaix entre les polítiques de preservació del territori i l'aposta pel desenvolupament, avisant que el Penedès «no es pot permetre la destrucció de més llocs de treball». «Sembla que si defensem la indústria estiguem anant contra el medi ambient, però això és fals», va afegir.