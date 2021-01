Bars, restaurants i gimnasos denuncien que es carregui als empresaris el cost de la nova pròrroga de les restriccions

Bars, restaurants i gimnasos han rebut amb sorpresa la notícia que el Govern pretén allargar dues setmanes més les restriccions vigents contra la pandèmia, i han denunciat que no en sabien res. En una entrevista al 'Planta Baixa' de TV3, el director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, ha lamentat que "fa mesos" que els governs "demanen sacrificis sense cap mena de suport" i "no tenen cap pla" de suport per evitar la desaparició d'empreses. Per la seva banda, el president de l'associació d'empreses de clubs catalans de fitness, August Tarragó, ha dit que el sector està "tocat de mort" perquè des del 14 de març han estat un 68,45% dels dies tancats o amb un "tancament encobert". "Hi ha una crisi amb majúscules", ha avisat.

"La restauració porta ja un mes pràcticament tancada, amb un funcionament molt residual", ha recordat Pallarols, assenyalant que això desmenteix "la recurrent acusació" contra el sector com a "focus de contagi".

Pallarols ha demanat buscar un "mínim equilibri" per garantir la viabilitat d'unes empreses que ja estan "enfonsades econòmicament". "Els governs, lamentablement, no tenen cap pla per protegir un sector estratègic", ha denunciat.

Per la seva banda, Tarragó ha demanat una "taula sectorial per plantejar millors solucions" i ha recordat que els gimnasos han estat tancats 220 dies dels 330 dies que han passat des del primer estat d'alarma. "Exigeixo al govern plantejar un pla de recuperació del sector potent", ha remarcat, demanant "diners" com els que s'aporten en altres països europeus o del món.