Es busquen tècnics de formació i de RRHH, entre d'altres professionals

L'any ha arrencat amb interessants ofertes de treball a Manresa i Martorell. En concret, aquesta setmana destaquem oportunitats per a diversos perfils professionals. Són llocs vacants als quals et pots inscriure aquí mateix, mitjançant un senzill registre d'inscripció.

Formació

ITM HUMAN CAPITAL selecciona:

GESTOR / A DE FORMACIÓ MANRESA . Si tens experiència coordinant i gestionant accions formatives, tant a nivell privat, subvencionat i bonificat, tenim 1 vacant a l'Nostre grup.

Recursos Humans

Tècnic RRHH – Manresa. Grup empresarial de RRHH necessita incorporar a les seves oficines de Manresa una persona per al departament de RRHH.

Tècnic / a RRHH ETT – Bages. Empresa de serveis de RRHH necessita incorporar per la seva oficina al Bages un/a tècnic/a en RRHH In House, amb experiència en desenvolupament de funcions de selecció i gestió de personal.

Riscos laborals

SEAT selecciona:

Legal Risks Management per Martorell. Dins el departament de Compliance, estem en recerca d'una persona que s'encarregui de l'assessorament en matèria de Compliance per a les empreses del grup SEAT i de la implementació i monitoratge en gestió de riscos legals.

Responsabilitats:

– Implantar i monitoritzar un sistema de gestió de riscos legals en la companyia, per gestionar i mitigar els riscos i verificar i millorar contínuament l'efectivitat del sistema.

– Assessorar els departaments de SEAT, SA (Management) en la identificació dels seus riscos legals, mesures i controls que els mitiguen. Col·laborar i/o donar suport a aquests departaments en la implementació de noves mesures i controls. Coordinar la informació i formació als departaments de SEAT, SA sobre la gestió de riscos legals

– Implementar, executar i mantenir actualitzat el procediment intern de gestió de riscos legals.

– Assessorar la resta d'empreses del Grup SEAT a la implementació de sistemes similars o idèntics per fomentar la centralització en la gestió de riscos legals i aprofitar sinergies.

– Monitoritzar la gestió de riscos de Compliance conforme a sistemes/processos consorcials (Internal Compliance Risk Assessment «ICRA»). Implementar mesures recomanades a nivell consorcial, resultants d'aquests processos.

– Preparar informes per Volkswagen, la CACBG, el CE i el C.Adm. i coordinar auditories sobre el sistema de gestió de riscos legals del Grup SEAT.

Què oferim :

– Ambient internacional en una companyia en ple creixement.

– Excel·lent paquet de compensació, diferents beneficis socials com a menjador i servei mèdic interns.

– Jornada Completa.

– Descomptes en els nostres productes.

Formació : Llicenciatura (Grau) en Dret o Doble Llicenciatura (Grau) Dret/Administració i Direcció d'Empreses, o equivalent. Postgrau en Compliance i/o especialització en Dret Penal.

Experiència : 2 anys d'experiència en assessoria jurídica o Compliance en empresa multinacional, o en un Despatx de primera línia, o especialitzat en Compliance. Es valorarà experiència en el sector de l'automoció.

Idiomes: anglès avançat i alemany valorable.

Ofimàtica : Paquet d'ofimàtica (MS-Office) i eines de gestió de riscos legals i de gestió de riscos de compliance.

Administració i Finances

SEAT selecciona:

Secretària /i (Anglès + Alemany avançat) / 6 mesos per Martorell. Actualment estem buscant per a les nostres oficines a Martorell, 1 @ Secretari @ que presti suport a les diferents àrees que componen l'empresa.

Les responsabilitats més importants serien:

– Organitzar i redactar agendes i actes de les reunions de departament, seguint l'evolució dels assumptes i controlant la bona execució de les decisions i els punts que han quedat oberts.

– Processar documentació confidencial, buscar i sintetitzar informacions dins i fora de l'empresa, en funció dels objectius encomanats.

– Desenvolupar i controlar les presentacions i documentacions necessàries per als comitès on es requereixi la presentació d'informacions per la seva prefectura, així com les estadístiques i informes necessaris com a suport documental per a la presa de decisions per la seva prefectura.

– Filtrar trucades internes i externes, rebre, classificar, despatxar i distribuir el correu extern i intern entre els diferents gerents i responsables i altres ens que corresponguin.

– Centralitzar, gestionar i coordinar les necessitats i peticions de material d'oficina i mitjans entre els diferents Gerents i responsables de la dependència.

Requisits:

– Excel·lents habilitats de comunicació, vocació de servei, orientació a client i proactivitat.

– Organitzat i capaç de gestionar el seu temps de forma eficient.

– Capacitats administratives: Ser capaç de processar textos, utilitzar fulls de càlcul i gestionar bases de dades.

– IMPRESCINDIBLE: Alemany / Anglès avançat.

Què oferim:

– Ambient internacional en una companyia en ple creixement.

– Excel·lent paquet de compensació, diferents beneficis socials com a menjador i servei mèdic interns.

– Horari de 8:00 a 16:35.

– Descomptes en els nostres productes.

Altres professions i oficis

Grup Crit Espanya selecciona:

Muntador / a Instal · lador / a de rètols (Esparreguera) . Funcions : muntatge i instal·lació de rètols en exteriors.

BARNA LABOR selecciona:

MAR21-007 Auxiliar Administratiu-a (Martorell) .

KAN'S & CO Clínica Veterinària selecciona:

Veterinari @ per a Manresa.

