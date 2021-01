El Govern activa la nova línia d'ajudes de 15 milions per al comerç

Les botigues tancades del centre comercial L'Illa Diagonal en el primer dia de restriccions per combatre la covid-19 a Catalunya després de les festes de Nadal, el 7 de gener del 2021

El departament d'empresa ha activat la nova línia d'ajudes de 15 milions d'euros per als comerços obligats a tancar del 7 al 24 de gener per les restriccions imposades per controlar la covid-19.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica aquest dimecres les bases d'aquesta línia d'ajudes que s'articula a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) i que s'obrirà en els propers dies. Segons ha informat el departament d'empresa, l'objectiu d'aquesta línia d'ajudes és contribuir a la "reactivació" del sector del comerç davant els efectes causats pel tancament decretat del 7 al 17 de gener i la seva pròrroga fins al dia 24 del mateix mes.

Es podran beneficiar d'aquestes ajudes els establiments comercials de productes no essencials de més de 400 metres quadrats i les botigues de productes no essencials de centres, galeries i recintes comercials.Les ajudes consistiran en una aportació per establiment de 3.750 euros i la presentació de sol·licituds es farà telemàticament a través del Canal Empresa.

Les persones que sol·licitin l'ajuda hauran de fer una declaració responsable acreditant que es compleixen els requisits previstos a les bases i adjuntar dues fotos de l'establiment. Aquestes ajudes es poden acumular a d'altres subvencions o ajudes públiques i/o privades ja sol·licitades i les subvencions s'atorgaran per ordre cronològic de presentació de sol·licituds.