El sector de la perruqueria i l'estètica surt de nou al carrer per reclamar un IVA reduït del 10%

Com ja va fer el passat mes d'octubre, el sector de la perruqueria i l'estètica ha tornat a sortir al carrer aquest dimecres per reclamar un IVA reduït del 10% que els correspon per ser un sector essencial. Convocades per la plataforma 'Creer en nosotros', s'han fet concentracions d'una hora a una setantena de ciutats del conjunt de l'Estat, 13 d'elles a Catalunya. Una de les més grans s'ha fet a Gavà, on propietaris i treballadors d'una quarantena de centres d'estètica han reclamat a la plaça de Jaume Balmes solucions davant una situació que s'ha tornat "insuportable". "Fa més de vuit anys que suportem un IVA injust i desproporcionat que està obligant a tancar molts negocis", han alertat durant la concentració.

Els concentrats han recordat que des de l'inici de la pandèmia els ha baixat molt la feina per la por als contagis i que tot i això molts centres d'estètica estan assumint part del 21% de l'IVA que paguen per no repercutir-lo en el preu dels serveis. "Fa molts anys que ens prometen que ens tornaran l'IVA reduït que pagàvem fins al 2012, però els anys passen i molts no podrem resistir gaire temps més", apunta Míriam Vivancos, propietària d'una perruqueria Gavà.

El sector calcula que des de l'inici de la pandèmia han tancat gairebé 11.000 perruqueries i salons d'estètica al conjunt de l'Estat, aproximadament un 21% del total, i pronostica que si no se'ls redueix l'IVA al 10% abans que acabi el 2021 la xifra podria superar els 18.000 negocis.