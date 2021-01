Turisme descarta que el Brexit agreugi la crisi provocada per la pandèmia i diu que ja hi ha reserves per finals d'estiu

L'Agència Catalana de Turisme descarta que el Brexit i les noves limitacions imposades a la ciutadania britànica per visitar la Unió Europea puguin perjudicar el sector turístic català i agreujar així la caiguda de visitants britànics provocada per la pandèmia. Després d'un any marcat per la crisi en el sector turístic a causa de la covid-19, que el director de l'agència David Font i Simon qualifica de "drama", el sector ja comença a sumar reserves del Regne Unit per finals d'aquest estiu i pel 2022. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Font ha assegurat que aquestes reserves són un "signe de confiança del mercat britànic" en Catalunya com a destinació, i que la rapidesa en la campanya de vacunació al Regne Unit serà determinant.

"L'evolució de la pandèmia i la capacitat que tinguin d'immunitzar la població mitjançant la vacuna és el que facilitarà que el turisme britànic arribi amb menor brevetat o trigui mesos," explica Font. Segons el govern del conservador Boris Johnson, tota la població d'edat adulta haurà tingut la possibilitat de vacunar-se no més tard del setembre vinent.

El 2019, el Regne Unit va ser el segon mercat més important pel que fa al nombre de turistes, només superat per França i seguit dels Estats Units. Dels 19 milions de turistes que va rebre Catalunya al llarg de l'any, 2,2 milions eren britànics; és a dir, un 11,6% del total.

Pel que fa al turisme, un dels punts més importants del pacte del Brexit és el nombre de dies que els ciutadans britànics poden estar en un país de la Unió Europea sense necessitar un visat. L'acord fixa un màxim de 90 dies dins un termini de 180 dies, a comptar a partir de la primera arribada. Per exemple, un turista britànic podria passar la Setmana Santa a Catalunya, venir un cap de setmana al maig i tornar un parell de setmanes a l'estiu sense problema; en canvi, no podria estar-se més de tres mesos seguits en una segona residència.

Font assegura que el turista britànic que visita Catalunya s'hi està de mitjana de sis a set dies, molt per sota del topall de 90. A més, i a diferència d'altres comunitats autònomes com Andalusia, el nombre de ciutadans britànics amb una segona residència que es veurien afectats per la nova restricció no és substancial.

El que sí que podria afectar el nombre de turistes britànics que visiten Catalunya és canvis importants en la devaluació de la lliura esterlina. "Si la lliura es dispara i l'euro es fa molt més fort, significaria que per venir a Catalunya un ciutadà britànic necessitarà molts més recursos", explica Font. Tanmateix, aquest és un escenari que el director de l'Agència Catalana de Turisme considera poc probable en vista a l'evolució històrica de la cotització de la moneda.