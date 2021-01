El deute públic d'Espanya es dispara gairebé 17 punts per sobre de la mitjana de l'eurozona el tercer trimestre del 2020

El deute públic d'Espanya es dispara 16,8 punts per sobre de la mitjana de l'eurozona i 24,3 punts per sobre de la mitjana de la Unió Europea (UE) el tercer trimestre del 2020. Després de l'increment registrat el segon trimestre del 2020 per la covid-19, el deute dels estats de l'eurozona i de la UE continua augmentant el tercer trimestre i se situa en el 97,3% i el 89,8% del PIB respectivament. Es tracta d'un augment de 2,3 punts respecte al segon trimestre del 2020 en el cas de la zona euro i de 2,1 punts en el de la Unió Europea. El deute d'Espanya, però, creix gairebé quatre punts respecte al trimestre anterior.

Amb un deute del 114,1% del PIB, Espanya és el sisè estat de la UE amb un deute públic més elevat, per darrere de Grècia, Itàlia, Portugal, Xipre i França. Respecte al segon trimestre del 2020, l'increment més gran de deute el registra Grècia, seguida de Xipre, Itàlia i Portugal. La rebaixa més gran del deute la registren Àustria i Finlàndia.

En comparació amb el tercer trimestre del 2019, Espanya és el quart estat que més ha augmentat el deute en el mateix període del 2020. Només la superen Xipre, Itàlia i Grècia. Pel que fa al dèficit, Espanya en registra un del 7,7% el tercer trimestre del 2020, gairebé dos punts per sobre de la mitjana de la zona euro, que se situa en el 5,8%. En el cas de la UE el dèficit és del 5,6%.

Així, el dèficit es redueix amb força el tercer trimestre del 2020 a l'eurozona i a la UE després dels rècords del segon trimestre per la pandèmia. El descens del dèficit respecte al trimestre anterior és de més de sis punts a l'eurozona i de sis punts a la UE. El descens del dèficit en el cas d'Espanya és de gairebé 12 punts respecte al segon trimestre de l'any, quan es va disparar fins al 19,5%.