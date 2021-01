Mor Julián Bravo, un dels pares de la publicitat espanyola de l'era moderna

Julián Bravo, per la seva trajectòria i personalitat, un dels pocs pares de la publicitat espanyola de l'era moderna, i mestre de més d'una generació de publicitaris, va morir ahir al matí a Madrid, un mes de fer els 85 anys. Durant anys al capdavant de l'agència número 1 del mercat espanyol, JWT, serà recordat principalment per les seves qualitats humanes i el seu amor i respecte per la publicitat, que el van portar a ser un dels fundadors i impulsors de l'Acadèmia de la Publicitat el 2009. El 2004 va ser nomenat Acadèmic d'Honor de la institució. Nascut el 1936 a Campisábalos, Guadalajara, es va llicenciar en Dret i es va graduar en Administració d'Empreses. Va ser pioner d'un perfil de professional nou en el seu moment en la publicitat espanyola i la seva tasca ha tingut un profund impacte com a motor d'iniciatives molt variades que han contribuït a fer-ne una professió més important i reconeguda. Va iniciar la seva tasca professional el 1962 a l'agència Publinsa Kenyon & Eckhardt.