El programa Igualada Mentoring arriba a una vintena de professionals

El programa de suport per a micropimes i autònoms, impulsat conjuntament per l'Ajuntament d'Igualada i la Unió Empresarial de l'Anoia, Igualada Mentoring, ja està en marxa. Ja són prop d'una vintena els professionals autònoms de la ciutat que rebran l'ajuda i assessorament individualitzats d'una vintena de professionals a través del mentoratge. Igualada Mentoring pretén ajudar els emprenedors, micropimes i autònoms d'Igualada a tirar endavant els seus negocis gràcies a l'expertesa i experiència de professionals experts que, voluntàriament, s'han adherit al projecte per tal d'ajudar i donar suport al teixit empresarial d'Igualada. Ajuntament i UEA fan un balanç «molt positiu» de les accions dutes a terme fins ara.