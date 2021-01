Les vendes industrials a Catalunya cauen un 0,8% durant el mes de novembre

Les vendes industrials a Catalunya durant el mes de novembre es van recuperar respecte a l'octubre, però encara es mantenen per sota els nivells de l'any anterior. Segons les dades provisionals publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la facturació de les empreses industrials a Catalunya durant el novembre va disminuir un 0,8% respecte al mateix mes de l'any passat. Malgrat tot, la dada s'allunya de la caiguda del 9,6% registrada durant el mes d'octubre. En l'acumulat de l'any, l'Índex de la Xifra de Negocis de la Indústria (ICN) a Catalunya és un 13,3% inferior als onze primers mesos de l'exercici anterior. Al conjunt de l'Estat, l'ICN va caure un 2,4% el novembre, menys que a l'octubre (-8,8%).

Segons l'INE, el sector energètic continua presentant les caigudes de vendes més accentuades. Durant el mes de novembre, les empreses energètiques –exceptuant aquelles especialitzades en el subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor, aire condicionat i aigua- van reduir els seus ingressos un 40,9% en termes interanuals. Pel que fa als béns de consum, la davallada va ser del 5,7%, mentre que les indústries especialitzades en béns d'equips i en béns intermedis van incrementar la seva facturació un 6,1% i un 2,3%, respectivament.

Per comunitats, les Illes Canàries continuen sent el territori on més cauen les vendes industrials (-16,4%), seguides per Andalusia (-11,8%) i les Balears (-11,1%). A l'altra banda es troba Galícia, on el sector industrial va incrementar un 7,4% la seva facturació durant el mes de novembre. A continuació apareixen el País Basc (+1,7%), Castella i Lleó (1,2%) i Aragó (0,8%).