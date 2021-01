UVE Solutions prova al Bages una app per vendre online alimentació de proximitat

L'empresa manresana UVE Solutions, especialitzada en connectar digitalment fabricants i distribuïdors de productes d'alimentació i begudes del sector de la restauració, ha llançat al mercat l'aplicació mòbil Bomba Bomba, que pretén aplegar l'oferta en aquest sector de petits productors i comerços locals. El nou projecte arranca al Bages amb una desena de negocis associats, com Cafès del Bages, Guineu o Ampans, però la intenció és expandir-se per tot el país. Després del Bages, Bomba Bomba vol arribar al Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Gironès, amb l'oferta pròpia de cada territori.

El projecte, que hauria de suposar una inversió de mig milió d'euros en dos anys, està impulsat per l'empresa dirigida pels manresans Jordi i Santi Vila i Raquel Cobo, i és l'última aventura empresarial d'aquesta companyia que està creixent més del 20% anual en els últims exercicis.

Bomba Bomba es presenta amb el lema «De la bona gent a la bona gent» i aspira que els petits productors tinguin un canal de venda online per arribar als consumidors finals, una de les assignatures pendents de les pimes del sector. Es tracta, diu Jordi Vila, de «donar visibilitat conjunta» a la xarxa a un grup de petits negocis i aprofitar sinergies per beneficiar-se mútuament dels propis clients. El cost per al productor o comerç associat «és 0», diu Vila, ja que la plataforma cobra només un percentatge de la facturació. Una quantitat que l'empresa es compromet a reinvertir parcialment en publicitat per posicionar el negoci a la xarxa, la clau de tot el projecte. «L'objectiu és acabar tenint milers de productors locals», avança Vila.

Bomba Bomba posa a l'abast del petit productor «una eina que utilitzen grans companyies». És el fruit de l'experiència professional d'UVE Solutions, amb la seu a l'edifici Impuls de Manresa i amb oficina a Sant Cugat, que aplega ja un centenar de treballadors. La companyia ha tancat el 2020 amb una facturació de 8 milions d'euros, el 22% més que l'any anterior tot i la pandèmia, que ha tocat molt seriosament el sector al qual s'adreça el software de recopilació i anàlisi de dades del canal Horeca d'UVE Solutions. Malgrat la covid, l'empresa manresana ha quedat a prop de la seva previsió de creixement del 30%. Amb clients com els dos grans distribuïdors europeus de Coca-cola, la principal cervesera del planeta, Nestlé, o Gallina Blanca, UVE Solutions ja opera en països com França, Alemanya, Anglaterra, Holanda, Itàlia i diversos d'africans. El negoci internacional de l'empresa ha crescut del 23% al 36% el 2020.