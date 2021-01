Taurus inverteix 4 milions per duplicar el centre logístic d'Oliana i dotar-lo amb IA

Taurus Grup farà una inversió de 4 milions d'euros per ampliar el seu centre logístic d'Oliana (Alt Urgell), el principal punt des d'on l'empresa de petits electrodomèstics distribueix els seus productes arreu d'Europa. Així, la seva superfície, de 20.000 metres quadrats, en sumarà uns 15.000 més amb la construcció d'un edifici annex a l'actual. A més, s'utilitzarà intel·ligència artificial (IA) per optimitzar l'emmagatzematge i la logística d'entrega a les plataformes de venda en línia, segons un dels propietaris de la firma, Joan Basagaña. Amb el creixement de les instal·lacions es preveu contractar una quinzena de treballadors i, tot plegat, en paral·lel a l'expansió internacional de l'empresa, amb noves filials a Polònia i Alemanya.

Basagaña va explicar que l'objectiu és tenir enllestida aquesta nova part del centre logístic durant el tercer trimestre d'enguany, per així poder tenir les instal·lacions per fer front a la pròxima campanya de Nadal, un dels moments de l'any de més vendes. A més, va destacar que tot plegat «ratifica» la voluntat d'expansió de l'empresa i permet continuar desenvolupant de forma «eficient i òptima» les línies de negoci d'electrodomèstics encastables arreu d'Europa, així com la resta. De fet, un cop es posi en marxa es podran gestionar més d'un miler de productes diferents de les diverses marques del grup empresarial. Responsables de Taurus també van explicar que la plantilla del grup és d'uns 800 treballadors, 300 a Oliana. Ara, amb l'ampliació de les dependències logístiques, es contractaran enginyers i perfils específics per fer la gestió d'emmagatzematge, a més de personal administratiu. De fet, a la localitat alt-urgellenca es fabriquen gran part dels seus productes, sobretot els de «valor afegit» com ara el robot de cuina Mycook, del qual sortirà en sis mesos la tercera generació. A més, una de les apostes de la firma passa per la connectivitat i l'«internet de les coses». Basagaña també va destacar que l'empresa ha sortit «reforçada» de la pandèmia i que han aconseguit millorar les seves xifres de creixement respecte al 2019.