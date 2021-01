El Govern anuncia 618 milions per a ajudes a afectats per ertos i autònoms

El Govern mobilitzarà 618 milions d'euros en nous ajuts extraordinaris per a pimes, autònoms i treballadors en ERTO. En concret, els autònoms rebran un nou pagament de 2.000 euros com el del mes de desembre, i l'executiu oferirà 2.000 euros per treballador en ERTO a les pimes de menys de 50 empleats que es comprometin a mantenir l'ocupació i que facturin menys de 10 milions d'euros l'any, amb un màxim de 30.000 euros.

Els afectats per ERTO que cobren els salaris més baixos rebran 200 euros de complement a la prestació que fa l'estat. A més, es destinaran 25 milions a la formació de treballadors en ERTO. "És l'hora de posar tota la carn sobre la graella i salvar l'economia", ha assegurat el vicepresident Pere Aragonès en una roda de premsa.