La Generalitat obre aquest dimecres la línia d'ajuts de 15 milions d'euros per als comerços obligats a tancar

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Empresa i Coneixement, obrirà aquest dimecres la línia d'ajuts de 15 milions d'euros destinada als comerços obligats a tancar per la pandèmia entre el 7 i el 24 de gener. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dimarts la convocatòria d'ajuts, que es podran demanar a partir de demà a les nou del matí de forma telemàtica a través del Canal Empresa. Segons ha informat la Generalitat, la línia s'ampliarà en 10 milions d'euros per poder cobrir la pròrroga de les restriccions entre el 24 de gener i el 7 de febrer. En aquest sentit, els beneficiaris a qui s'hagi concedit la subvenció corresponent a la primera línia no hauran de tornar a presentar cap sol·licitud.

Les subvencions aniran destinades a autònoms i pimes dedicades a les activitats de comerç al detall i que han hagut de tancar per ordre de la Generalitat. Se'n podran beneficiar els establiments comercials de productes no essencials de més de 400 metres quadrats de superfície i les botigues de productes no essencials de centres, galeries i recintes comercials. Cada negoci rebrà una aportació de 3.750 euros, però un cop s'ampliï la línia les ajudes passaran a 6.000 euros per establiment.

Per optar a les ajudes, els interessats hauran d'omplir una sol·licitud a través del Canal Empresa, adjuntar una declaració responsable acreditant que es compleixen els requisits previstos a les bases i afegir dues fotografies de l'establiment, una de l'interior i una altra de l'exterior. Les subvencions s'atorgaran per ordre cronològic de presentació de la sol·licitud.