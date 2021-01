El govern espanyol augmenta les pensions un 0,9%

El govern espanyol ha aprovat augmentar les pensions contributives un 0,9% el 2021 i un 1,8% les no contributives la qual cosa implicarà un augment per a prop d'11 milions de pensionistes i tindrà un cost fiscal d'uns 1.500 MEUR. El ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha afirmat en roda de premsa aquest dimarts després del Consell de Ministres que és "l'últim any en què es revaloraran de forma 'ad hoc' amb una decisió discrecional del govern", que pretén "corregir" la reforma de les pensions de 2013 que va implicar la "pèrdua de poder adquisitiu". Escrivá ha afirmat que l'objectiu és dur la fórmula aviat al Congrés, que s'està "ultimant amb els agents socials", perquè el manteniment del poder adquisitiu sigui "indefinit".

A més, l'executiu ha aprovat prorrogar un any més l'anomenada clàusula de salvaguarda de la jubilació. La mesura va dirigida a aquelles persones que van veure extingida la seva relació laboral abans de l'1 d'abril de 2013 i no van ser incloses en algun règim de la Seguretat Social posteriorment.

La clàusula de salvaguarda cerca mantenir les condicions de la jubilació prèvies a la reforma de les pensions de 2011, que va allargar l'edat de jubilació i va ampliar el període de càlcul per obtenir-ne el 100%, per a aquells treballadors que no s'han pogut reincorporar en el mercat de treball. Tindrà efecte retroactiu des de l'1 de gener de 2021, ja que va finalitzar el 31 de desembre del 2020.