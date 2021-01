L'Ateneu Cooperatiu fa l'acompanyament de 87 nous projectes d'economia social

L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central va acompanyar 87 nous projectes d'economia social en el seu quart any de funcionament. D'aquests 87 acompanyaments en la creació de nous projectes cooperatius, 27 han estat al Bages, la comarca que en va tenir més de les sis que formen part de la Catalunya Central. Osona i l'Anoia en van tenir 17; el Berguedà, 14; el Solsonès, 7, i al Moianès en aquest últim any no n'hi va haver cap. Tres tenien un abast de tota la Catalunya Central i dos eren al Lluçanès.

Els acompanyaments per a la creació de nous projectes d'economia social al territori no són l'única activitat de l'Ateneu Cooperatiu, tot i que sí que és un dels objectius principals del Programa d'Economia Social de la Generalitat en què s'emmarca l'actuació dels 14 ateneus cooperatius de Catalunya. En concret, el de la Catalunya Central, malgrat la pandèmia, va fer 197 activitats, en què van participar 1.769 persones.

D'aquestes activitats 56 van ser virtuals per les restriccions imposades per la crisi sanitària. De la resta, 71 van ser al Bages; 17 a l'Anoia; 17 més a Osona; 9 al Berguedà; 7 al Solsonès; 5 al Moianès; 3 al Lluçanès; 7 afectaven el conjunt de la Catalunya Central, i 3 van tenir lloc fora en altres territoris, tot i estar-hi implicat directament l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central.

Quant a la constitució de projectes d'economia social, se'n van crear vuit (sis cooperatives i dues associacions), que van generar 16 nous llocs de treball. En altres eixos de treball, es van fer 44 accions formatives i 37 activitats amb centres educatius. Es va continuar fent accions per donar a conèixer l'economia social, tant a l'administració local com en assessories i gestories. També es va treballar en eixos transversals com l'agroecologia, les cures, la transició energètica, la cultural, les finances ètiques, el consum responsable, les migracions o l'habitatge. Entre les gairebé 200 activitats impulsades per l'Ateneu destaquen la diagnosi que va fer-se entre les cooperatives i empreses d'economia social del territori sobre l'afectació a causa de la covid-19, així com la publicació i seguiment de les mesures per pal·liar la crisi sanitària i social derivada de la covid.