Al novembre es va registrar el número més alt d'hipoteques des de l'inici de la pandèmia

El nombre d'hipoteques sobre habitatges a Catalunya va créixer un 1,6% en termes interanuals durant el mes de novembre. Segons dades provisionals publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a Catalunya es van signar 4.711 hipoteques durant el penúltim mes de l'any, una xifra que també supera els registres de l'octubre, quan se'n van notificar 4.091. L'import mitjà de cada hipoteca es va situar en els 159.311 euros, lleugerament per sota el mes d'octubre, quan l'import mitjà va ser de 160.157 euros. En total, a Catalunya es va prestar capital per 750,5 milions d'euros. Al conjunt de l'Estat, en canvi, es van registrar 28.756 hipoteques sobre habitatges, un 2,4% menys respecte a l'exercici anterior.

L'import mitjà de les hipoteques al conjunt de l'Estat es va situar en 136.676 euros, un 5,5% més en comparació al novembre de l'any passat. En total, el capital prestat va ascendir a 3.930,3 MEUR, un 3% més en termes interanuals.

Per demarcacions, Barcelona va sumar 3.466 hipoteques sobre habitatges durant el mes de novembre, un 1,3% menys en comparació al penúltim mes de l'any passat. Respecte a l'octubre, però el nombre d'hipoteques va incrementar-se un 18,3%. A continuació apareix Tarragona, amb 597 hipoteques durant el mes de novembre, un 20,8% més respecte a l'any passat i un 6% més en comparació a l'octubre.

Pel que fa a Girona, el novembre es van signar 507 hipoteques, un 3,9% més en termes interanuals i un 16,5% més en termes intermensuals, mentre que a Lleida se'n van registrar 141, les mateixes en comparació al novembre de 2019 i un 13% menys respecte a l'octubre.

Per comunitats, Andalusia es presenta com la comunitat amb més hipoteques sobre habitatges durant el penúltim mes de l'any, amb un total de 5.474. Madrid ocupa la segona posició, amb 5.087 hipoteques, mentre que Catalunya se situa a la tercera.

Segons les dades de l'INE, el tipus d'interès mitjà és del 2,05% per a les hipoteques de tipus variable, mentre que per les de tipus fix és del 2,86%.