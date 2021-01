El BBVA tancarà quatre de les seves oficines de Manresa el 14 de febrer

El BBVA fa un pas més en el seu procés de concentració de recursos a la capital del Bages i el proper 14 de febrer tancarà quatre de les oficines de banca comercial que té operatives a la ciutat. Les d'Infants, carretera de Santpedor, Divina Pastora i Bruc deixaran de donar servei aquella data i traslladaran els seus clients als quatre locals que quedaran actius a Manresa. Així, els clients de l'oficina de carretera de Santpedor s'integraran als de l'oficina de plaça Bages; els de Divina Pastora, a la de la Sagrada Família; i els de Bruc i Infants, a l'oficina central al primer tram del Passeig Pere III. A més d'aquestes tres, el banc conserva l'oficina de la Ben Plantada i una cinquena oficina per al servei a empreses que està integrada a la seu central.

Amb aquesta nova reestructuració, el BBVA haurà tancat deu oficines a la capital del Bages en només quatre anys. Els últims tancaments de l'entitat a Manresa van ser els de Guimerà i Crist Rei coincidint amb l'obertura de l'anomenada «store» del primer tram del Passeig, un model d'oficina en el qual Manresa va ser pionera a Catalunya per al banc.

L'altre gran entitat bancària amb presència a la capital del Bages, CaixaBank, també ha fet un progressiu procés de concentració a la ciutat que l'ha deixada amb cinc oficines. L'entitat va fer el darrer moviment de reestructuració a la ciutat l'estiu passat, quan va tancar cinc oficines en poques setmanes de diferència. Entre BBVA i CaixaBank sumaven 27 oficines el 2016. A partir del 14 de febrer quedaran en 10.

Segons fonts del BBVA, l'entitat farà un «reforç» de personal a les oficines receptores de clients. Algunes creixeran en gestors, mentre que d'altres ho faran en unitats remotes. Així, es reforçarà, diu l'entitat, «l'atenció presencial, l'automatització i la gestió remota». Les mateixes fonts asseguren que «BBVA analitza de forma permanent la seva atenció a client i per tant el canal físic de xarxa d'oficines, per desenvolupar plans que li permetin oferir el millor servei als clients». El banc conclou que «cada vegada es fan més operacions a distància. És una realitat que les persones van a les sucursals amb menys freqüència i a més quan ho fan s'incrementa la demanda de major especialització en les operacions que es volen realitzar de forma presencial». Això fa que, segons l'entitat, «el model de banc vagi adequant-se a aquestes necessitats amb oficines més grans, amb més gestors i més especialitzats». Les quatre oficines que tanquen, no disposaven d'aquests serveis dels quals sí disposen les que queden operatives, apunta l'entitat.