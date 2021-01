Catalunya tanca el 2020 amb 137.600 llocs de feina destruïts

Catalunya tanca el 2020 amb 537.900 persones sense feina i una taxa d'atur del 13,87%, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) que l'Institut Nacional d'Estadística (INE) va fer públiques ahir. Les restriccions sanitàries entre octubre i desembre han deixat un augment de l'atur del 6,19% i 31.300 aturats més respecte del tercer trimestre, l'increment més alt de totes les comunitats autònomes. L'any de la covid acaba amb una destrucció anual de 137.600 llocs de treball, una caiguda de l'ocupació del 3,95% i un augment de 132.100 aturats, el 32,56% més en només un any, tots dos els indicadors més alts de l'Estat. A Espanya, la pandèmia ha acabat amb més de 622.000 llocs de feina i la taxa d'atur és del 16,13%. Tot i això, l'ocupació l'últim trimestre ha pujat en 167.400 persones (+0,87%) respecte al trimestre anterior a l'Estat.

Les dades de persones sense feina de l'EPA, però, no inclouen les incloses en un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), que estadísticament es consideren ocupats. La menor incidència dels ERTO el quart trimestre es pot veure en l'augment de les hores treballades, que han pujat el 10,06% a tot l'Estat en relació amb els índexs registrats entre juliol i setembre. A Catalunya, les hores treballades han disminuït més que l'ocupació (-7,3%), tot i que la seva caiguda s'ha anat moderant, després de la baixada del 29,8% el segon trimestre de 2020. Després del descens històric d'ocupació el segon trimestre pel confinament total, els índexs s'han anat recuperant i el 2020 s'ha acabat tancant amb 3.340.600 persones treballant a Catalunya, 16.700 més (+0,5%) que a l'estiu. Amb tot, la dada està lluny dels indicadors d'abans de la pandèmia, quan el mercat laboral català comptava amb 3.478.100 ocupats.

Catalunya no registrava unes dades d'aturats tan altes des del primer trimestre del 2017, quan hi havia 576.700 desocupats. Pel que fa a la taxa d'atur, s'eleva 3,4 punts respecte d'uns anys abans i se situa en la més elevada a tancament d'any des del 2016. Per sexes, la taxa d'atur entre els homes catalans del quart trimestre del 2020 va ser del 12,85% (259.800), mentre que entre les dones va ser més elevada, del 14,97% (278.100). La xifra, però, és molt més alta entre els joves: el 38,14% dels menors de 25 anys són aturats, un increment de més de quatre punts percentuals en els últims tres mesos. En canvi, entre els 25 i 54 anys la taxa de desocupació és de l'11,80%, quatre dècimes més i el dels majors de 55 anys se situa en el 8,43%, una caiguda de més d'un punt en tres mesos.

D'altra banda, els aturats de llarga durada han arribat a les 190.400 persones. En total, el 18,5% dels apuntats a les llistes de l'atur (99.700) fa més d'un any que busquen feina i 17% del total (82.200) en fa més de 2 que no treballen.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, es va mostrar preocupat per l'augment d'aturats i la pèrdua de llocs de treball. «Les dades no són bones», va admetre el conseller, que situa «l'horitzó d'esperança» per al mercat laboral a l'estiu. El Homrani va lamentar especialment l'augment de les llars amb tots els membres sense feina i la pujada d'atur entre els joves i la població migrant.

Per la seva banda, la patronal Pimec va reclamar ajuts directes a les empreses davant un «arrossegament» de la pèrdua de llocs de treball cap a tota l'economia. «Constatem claríssimament un arrossegament de la destrucció del teixit productiu cap a sectors més enllà dels estrictament afectats per les mesures de restricció», va assegurar el director de l'Àrea de Treball de la patronal, Josep Ginesta. Foment del Treball també va assegurar que els possibles nivells de creació de feina aquest 2021 estaran «molt lluny» de compensar la destrucció d'ocupació del 2020 i arribar als nivells previs a la pandèmia. També els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, van dir que l'augment de l'atur que reflecteix l'EPA mostra les conseqüències «devastadores» i «greus» de la covid en un mercat laboral «precari» i «fràgil». En un comunicat, UGT afirma que la pandèmia està tenint un impacte «sense precedents» i demana accelerar el procés de vacunació, per millorar un escenari econòmic en què «la primera opció de moltes empreses ha estat acomiadar». En la mateixa línia, CCOO ha dit que s'ha tornat a demostrar que «en un context de crisi es destrueix en primer lloc l'ocupació més precària», que afecta sobretot dones i joves.