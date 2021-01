Renfe posa a la venda bitllets de l'AVE a 15 euros durant dues setmanes

Renfe llançarà dilluns una promoció per adquirir bitllets de l'AVE per 15 euros durant les pròximes dues setmanes per viatjar entre el 23 de juny i l'11 de desembre en qualsevol dels seus trajectes d'Alta Velocitat.

L'operador llança aquesta oferta uns dies després de posar a la venda bitllets des de 5 euros per al seu nou servei 'low cost', Avlo, que s'estrenarà en la línia Madrid-Barcelona al juny.

Totes aquestes iniciatives comercials s'emmarquen en la celebració del 80è aniversari de la companyia pública Xarxa Nacional de Ferrocarrils Espanyols (RENFE), que també implicarà una sèrie d'actes i trobades institucionals o diferents iniciatives orientades als seus treballadors.

Els bitllets de l'AVE a 15 euros es posaran a la venda el dilluns 1 de febrer als canals habituals, com www.renfe.com, agències de viatge presencials i virtuals, Renfe Ticket, estacions, venda telefònica i oficines de Correus, i es podran adquirir fins al 14 de febrer.