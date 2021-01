Barcelona prohibirà el lloguer d'habitacions per menys d'un mes

L'Ajuntament de Barcelona vol prohibir el lloguer d'habitacions turístiques, segons ha explicat la tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz. Aquesta és una de les novetats de l'actualització del Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics, aprovat inicialment aquest divendres. La prohibició entraria en vigor a l'agost, quan està previst que ho faci la normativa de la Generalitat per regular aquest tipus de lloguer de menys de 31 dies. Sanz ha defensat que l'oferta turística a la ciutat és "més que suficient" i que aquesta tipologia podria portar a una saturació i encobrir pràctiques "irregulars". D'altra banda, s'ha decidit que no es podrà incrementar l'oferta turística al sector nord del 22@.

La Generalitat ha cedit a l'Ajuntament de Barcelona les competències per regular el lloguer d'habitacions d'ús turístic, un cop la seva regulació entri en vigor a l'agost i es permeti aquesta activitat. Sanz ha explicat que després d'analitzar la situació la decisió però és no permetre-la a la capital catalana perquè suposaria un "augment desorbitat" de l'oferta. El consistori té detectats actualment 7.600 anuncis d'habitacions de lloguer turístic de forma "alegal", que es tradueixen en 14.000 places i ha afegit que segons el decret de la Generalitat hi podrien haver fins a 670.000 susceptibles. Aquestes se sumarien a les 154.000 places turístiques que té a dia d'avui la ciutat. A més, ha apuntat que la majoria d'anuncis es concentren al centre de la ciutat.

Per tot, ha defensat la prohibició d'aquesta tipologia de lloguers a la ciutat i ha defensat que això no afectarà el lloguer d'habitacions per períodes de més de 31 dies, que ja es pot fer i que té la seva pròpia regulació.

Més enllà de l'increment de places, la tinenta d'alcaldia ha explicat que d'aquesta manera es vol evitar també l'actuació de grups i bandes amb pràctiques irregulars i "mafioses", com les que actuen amb els pisos turístics. Sanz ha assegurat que han detectat que molts dels habitatges d'ús turístic il·legal que es tanquen a les plataformes es converteixen després en anuncis d'habitacions i ha alertat sobre que aquesta pot ser una via per a nous pisos turístics il·legals encoberts.

Ha afegit que en aquest cas es tractaria d'una modalitat no permesa a la ciutat i no hi hauria "cap escletxa" com les que ha dit que fan servir plataformes con Airbnb per publicitar habitatges turístics encara que sigui il·legals. En aquest punt, ha insistit que el consistori no ha cobrat encara "cap sanció" de les interposades a Airbn per aquest tema.

Barcelona ja havia suspès de manera preventiva l'atorgament de llicències i l'admissió de comunicats i declaracions de responsables d'inici d'activitats per a la instal·lació de llars compartides, així com l'atorgament de llicències i comunicats d'obres per habilitar llars compartides.



No podran augmentar les places al 22@



Sanz ha explicat que l'actualització del PEUAT adequa el pla del 2017 en base a sentències en aquesta matèria i hi introdueix novetats. Des de la posada en marxa del mateix, l'oferta turística ha crescut en 1.460 places en passar de 152.801 el gener del 2017 a 154.261 l'agost del 2020. Això equival a un creixement "sostingut" de l'1 i que la tinenta ha contraposat amb el 20% de l'any en que van arribar al govern municipal. A les zones més cèntriques s'han reduït en 940 les places, mentre que al 22@ nord, Nou Barris, Sant Andreu i Sants se n'han obert 2.400. "Hem posat ordre i volem continuar posant ordre", ha manifestat.

Precisament, Sanz ha apuntat que s'ha observat un creixement de places molt destacat al nord del 22@ -800 noves places des del 2017- i per això aquesta zona passa a considerar-se de manteniment. Això vol dir que no hi podran haver més places turístiques de les que ja n'hi han i si s'implanta un nou allotjament, perquè hi ha una baixa prèvia, s'haurà d'adequar a condicions de densitat. Tampoc podran ampliar les places els establiments ja existents i no s'acceptaran habitatges d'ús turístic ni llars compartides.

D'altra banda, s'introdueix una nova regulació per a les residències d'estudiants que s'ubiquin en solars que no estiguin qualificats d'equipament. En concret, no es permet l'obertura de noves residències a les zones de decreixement i de manteniment, excepte si es reconverteix un allotjament turístic o alberg de joventut. A la resta de zones sí estarà permès però amb una limitació de densitat per distància radial entre residències.

Altres canvis que introdueix l'actualització són l'eliminació de la possibilitat d'implantar nous allotjaments a carrers d'entre sis i vuit metres d'amplada, es treu l'obligatorietat d'eliminar el 20% de les places existents de la zona de decreixement quan es facin rehabilitacions globals i la regulació d'habitatges d'ús turístic de Ciutat Vella s'assimila a la de tota la ciutat i no s'hauran d'agrupar els pisos turístics en un mateix edifici. A més, s'ha incorporat un estudi econòmic i financer al pla que, segons Sanz, demostra que eliminar l'ús hoteler en la implantació d'activitat en algunes zones no té una rellevància important des del punt de vista econòmic.

El document entra ara en un període d'exposició pública de tres mesos durant el qual es debatrà amb els grups polítics i els agents veïnals, econòmics i socials mitjançant un procés de participació. L'aprovació definitiva es farà al ple però Sanz ha apuntat que les mesures, a excepció de la dels lloguers d'habitacions turístiques que està vinculada a la normativa de la Generalitat, ja estan vigents des d'aquesta aprovació inicial.

Pel que fa al lloguer d'habitacions, es crearà una comissió per abordar la regulació de les llars compartides a nivell de les dues formacions del govern municipal. L'Ajuntament ha explicat que les conclusions d'aquesta comissió han de constituir la base per a l'adopció de la regulació de les llars compartides que s'haurà d'aprovar inicialment abans que s'aixequi la suspensió per un any de llicències i comunicats, aprovada l'agost passat.



154.261 places turístiques a Barcelona



L'actualització també s'ha fet en el cens de places turístiques. El resultat reflecteix que de les 154.261 existents, 57.903 es troben a l'Eixample, 27.271 a Ciutat Vella, 23.570 a Sant Martí, 14.887 a Sants-Montjuïc, 9.486 a Gràcia, 8.279 a Les Corts, 8.281 a Sarrià-Sant Gervasi, 2.486 a Horta-Guinardó, 1.544 a Sant Andreu i 554 a Nou Barris.

Del total, 75.015 són hotels, 2.596 hotels apartament, 6.469 hostals o pensions, 1.038 apartaments turístics, 10.775 albergs de joventut i 58.368 habitatges d'ús turístic.