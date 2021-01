La manresana Tomàs Bellès canvia de mans en el seu cinquantè aniversari

La botiga de venda i reparació de bicicletes i motocicletes Tomàs Bellès de Manresa celebra aquest any el 50è aniversari. Amb l'objectiu de consolidar la seva experiència en el sector, Albert i Jordi Bellès, segona generació del negoci que van arrencar el 1971 els seus pares, Tomàs Bellès i Mercè Roma, han fet un replantejament professional i se centraran ara en la gestió del primer equip espanyol UCI professional i presenten la marca ASIC, dedicada a l'assistència en competicions tant de ciclisme com de motos.

Paral·lelament, l'establiment físic del passeig del Riu canviarà de mans, i la seva direcció l'assumirà Trek Bikes, companyia americana fabricant i distribuïdora de productes per a bicicletes i complements de ciclisme, una oportunitat que va sorgir als propietaris de l'establiment mentre preparaven la celebració del 50è aniversari i buscaven com ampliar la seva oferta de marques per l'efemèride i que recollirà l'expertesa acumulada al llarg de cinc dècades. El relleu es formalitzarà a mitjans febrer i, segons explica qui n'ha estat la propietat fins ara, Trek Bikes donarà continuïtat als dos treballadors de la plantilla actual i hi ha possibilitats que creï algun nou lloc de treball.

Així, l'activitat professional dels germans Bellès es focalitzarà en la gestió del primer equip espanyol UCI professional de BTT Cross Country Marathon. Després de 12 temporades, aquest 2021 el BMC TBellès by Kalas passa a ser equip de l'UCI Cross Country Marathon i és el primer any en la història que els equips de la categoria tindran el seu rànquing individual i per equips amb el canvi de normativa. Un gran pas ple d'ambició per a un equip format pel santfruitosenc Pablo Guerrero, actual campió d'Espanya de Marathon, Roberto Bou, Guillem Muñoz, Pau Salva, Xavi Martí i Sílvia Roura.

Alhora, presenten la marca ASIC, creada ara després de 8 temporades i dedicada a l'assistència en competicions tant de ciclisme com de motos. ASIC abocarà tota la seva experiència per donar cobertura professional en mecànica, fisioteràpia, assessorament, logística i trasllats en les seves competicions, viatges i reptes a escala nacional i internacional. Segons assegura Jordi Bellès, ja en tenen 18 de programades.